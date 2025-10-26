Slušaj vest

Milomir Marić je posle osamnaest godina dao otkaz na Hepi televiziji, ekskluzivno saznaje Kurir.

Ugledni novinar, urednik Jutarnjeg programa na srećnoj televiziji u ovoj medijskoj kući će raditi do četvrtka. Od tada više nije deo medija na cijem je čelu bio od 2008.

U njegovom novom timu biće kao i do sada glumica i voditeljka Katarina Korša. Oni su već uigran tandem i ona je kao i Marić dala otkaz i sa njim nastavlja dalje.

Korša se još uvek nije oglasila povodom odlaska njenog kolege sa Hepi televizije.

Foto: Printscreen/Happy TV

Godinama osvaja srca gledalaca

Lepa i harizmatična voditeljka Katarina Korša već godinama osvaja srca gledalaca jutarnjeg programa na Happy televiziji. Svojim osmehom, neposrednošću i energijom postala je jedno od prepoznatljivih lica domaćih malih ekrana.

Katarina se u više navrata pokazala kao pravi profesionalac, a gledaoce uvek oduševi svojom pozitivnom energijom i šarmom. Tokom jednog izdanja jutarnjeg programa, doživela je i neočekivano iznenađenje, suprug i kolege su joj usred emisije doneli rođendansku tortu i cveće, što je dirnulo mnoge.

U privatnom životu, Katarina uživa u ulozi supruge i majke. Udata je za glumca Danijela Koršu, sa kojim ima troje dece – sina Antona, ćerku Ledu i najmlađeg sina Lazara. Iako je majka troje dece, voditeljka izgleda fantastično, a u više navrata je otkrila kako je uspela da povrati liniju nakon treće trudnoće.

– „Nije bilo lako, ali sve se može kad postoji volja. Trudila sam se da se hranim zdravo i da ne žurim, sve sam radila postepeno i uz osmeh,“ rekla je Katarina u jednom intervjuu.

Voditeljka ne krije da je porodica njena najveća podrška, a da joj kamera i posao donose veliku radost:

– „Volim svoj posao i drago mi je kad vidim da nas ljudi prepoznaju i po lepim stvarima. Uvek sam iskrena i verujem da to gledaoci osete,“ dodala je.

Privatni život i porodica

Udata je za glumca Danijela Koršu, sa kojim ima troje dece – sina Antona, ćerku Ledu i sina Lazara. Katarina otvoreno govori o svojoj ulozi majke i kako uspeva da uskladi porodični život i posao. Posle treće trudnoće uspela je da povrati liniju, a u više intervjua je naglašavala da je ključ bila postepena promena životnih navika i upornost.

1/7 Vidi galeriju Katarina Korša glumica i voditeljka Foto: Printscreen, Privatna Arhiva

Nestala sa malih ekrana

Podsetimo, voditeljku Katarinu Koršu već neko vreme ne viđamo na malim ekranima, te su tako počele spekulacije da je dala otkaz na Hepi televiziji na kojoj je godinama.

Ona se sada oglasila i otkrila zbog čega je nema na malim ekranima.

- Nestala sam sa Hepija ne zato što sam dala otkaz već jer sam trudna. Moram javno da se zahvalim Mariću što duže od mesec dana nije otkrio razlog mog odsustva! Lepe vesti nismo podelili dok se nismo uverili da je sa bebom sve u najboljem redu, presrećni smo - rekla je voditeljka.

Milomir Marić naučio da čita sa 3 i po godine