Pre četiri godine, Katarina Grujić je uplovila u bračne vode sa fudbalerom Markom Gobeljićem, a tek sada je otkrila neke zanimljive detalje sa svadbe i posebne zahteve koje je imala za svoje goste.

Godinama nakon venčanja, pevačica je priznala da je postavila posebna pravila za prisutne. Građansko venčanje je organizovala isključivo za najužu porodicu, dok je tokom celog dana nosila čak dve haljine. Za slavlje i crkveno venčanje, Katarina se presvukla tri puta, dodatno ulepšavajući svoj veliki dan.

- Imala sam pet haljina. Kada je bilo veselje imala sam tri, a kada je bilo opštinsko venčanje samo za rodbinu i našu porodicu imala sam dve – rekla je Katarina.

Pevačica je otkrila i da je imala poseban uslov za sve gošće na veselju i da je sve to napisala već u pozivnici.

- Nije me mrzelo da se toliko presvlačim, mi smo žene želimo da budemo najlepše tog dana. Želimo da budemo lepe. Ja sam čak i na pozivnicama napisala ‘Drage dame, ovo je moj dan, molim vas bez belih haljina’. Ne znam može neko da kaže može i belo odelo, ali ja se nikada tako nisam pojavila. Meni su bele haljine na svadbi katastrofa, ne bih obukla ni belo odelo. Ne volim ni što je nalik na belo, kada je haljina – dodala je ona i otkrila da je samo jedna osoba nije ispoštovala:

- Svi su me ispoštovali. Samo je na kraju pevačica koja je pevala na svadbi obukla belu haljinu, ali nema veze - rekla je ona za Grand.

Deli kućne poslove sa Markom

Podsetimo, pevačica Katarina Grujić otkrila je da sve kućne poslove deli sa suprugom fudbalerom Markom Gobeljićem koji se ne libi toga da uzme usisivač i sredi kuću.

- Za mene je sasvim normalno da i muškarci i žene znaju da spreme bar osnovne stvari. Moj suprug zna jedino da isprži i skuva jaje, ali mu ništa više od toga i ne tražim, jer znam da ću sve to uraditi bolje od njega. Volim da kuvam i najčešće se služim receptima pokojne bake. Znam da spremam sva jela osim ribe, iako bih na sušiju mogla da živim, a Marko mi pomaže tako što čisti i usisava kuću - rekla je Katarina

