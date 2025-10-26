ZDRAVKO ČOLIĆ I TONČI HULJIĆ ZAJEDNO U AKCIJI: Vrhunski muzičari udružili talenat - iskustvo i emociju spojili u hit
Zdravko Čolić i Tonči Huljić ostvarila se dugogodišnja želja. Splitski hitmaker napisao je pesmu za jednu od najvećih regionalnih muzičkih zvezda, a premijera spota za pesmu se očekuje sledeće nedelje
'Ja volim Tončija i baš ga cenim u svakom pogledu, ali kao čovek on brine o svima. Ovo zadnje vreme što sam intenzivnije s njim stvarno brine kao da je roditelj i brat. Neverojatno, to mi je otkriće, nisam to znao jer nismo imali u komadu malo duži deo vremena da provedemo zajedno', rekao je Čolić, a i Huljić je bio pun reči hvale za njega.
"Ako nekome i nije bilo jasno zašto je Zdravko Čolić to što je toliki niz godina, zapravo decenija, to je ta jedna energija koju osećaš i u studiju ili dok snimiaš spot, koja izbija dok se snima. Jednostavno smo svi nekako poskočili, iako znamo pesmu. Ta jedna energija se zapravo zalepila za mene i onda sam je pretvorio u još nekoliko pesama', nadovezao se Tonči.
Njih Čola i Tonči se poznaju već četiri desetljeća, no ovo je njihova prva saradnja i ne kriju oduševljenje zbog toga.
"Tonči je veliki autor, koji je toliko napisao, to je čudo neviđeno, i šteta ga je propustiti dok je vreme da ga uhvatim', istaknuo je Čolić.
Huljić je istakao da je ovo vrlo specifična saradnja, ali da ga raduje.
"Vrlo su retki moji izleti da radim nešto izvan kruga izvođača kojima sam ja autor od prve pesme. Ali ovo imaš osećaj da smo ceo život zajedno", naveo je Huljić.