Zdravko Čolić i Tonči Huljić ostvarila se dugogodišnja želja. Splitski hitmaker napisao je pesmu za jednu od najvećih regionalnih muzičkih zvezda, a premijera spota za pesmu se očekuje sledeće nedelje

'Ja volim Tončija i baš ga cenim u svakom pogledu, ali kao čovek on brine o svima. Ovo zadnje vreme što sam intenzivnije s njim stvarno brine kao da je roditelj i brat. Neverojatno, to mi je otkriće, nisam to znao jer nismo imali u komadu malo duži deo vremena da provedemo zajedno', rekao je Čolić, a i Huljić je bio pun reči hvale za njega.

Foto: Kurir Televizija

"Ako nekome i nije bilo jasno zašto je Zdravko Čolić to što je toliki niz godina, zapravo decenija, to je ta jedna energija koju osećaš i u studiju ili dok snimiaš spot, koja izbija dok se snima. Jednostavno smo svi nekako poskočili, iako znamo pesmu. Ta jedna energija se zapravo zalepila za mene i onda sam je pretvorio u još nekoliko pesama', nadovezao se Tonči.

Njih Čola i Tonči se poznaju već četiri desetljeća, no ovo je njihova prva saradnja i ne kriju oduševljenje zbog toga.

"Tonči je veliki autor, koji je toliko napisao, to je čudo neviđeno, i šteta ga je propustiti dok je vreme da ga uhvatim', istaknuo je Čolić.

Foto: Fss



Huljić je istakao da je ovo vrlo specifična saradnja, ali da ga raduje.