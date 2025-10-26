Slušaj vest

Nakon što je ugledni novinar Milomir Marić posle 18 godina napustio Hepi televiziju, mediji su odmah počeli da prate šta će biti sa njegovim timom. Katarina Korša, koja je sa Marićem dugo godina činila uigrani tandem u Jutarnjem programu, za sada nije želela da otkriva detalje o budućim planovima.

Ekipa Kurira kontaktirala je Katarinu da bi dobio komentar o promenama u medijskoj kući i svom budućem angažmanu, ali voditeljka je ljubazno zamolila

- Pa u suštini sve što treba saznaćete jako brzo. Pametnije je to Mariću postaviti pitanja, tako da će izjava malo sačekati, rekla je Katarina.

Iako je još uvek nepoznato gde će nastaviti karijeru, jasno je da Katarina Korša ostaje profesionalna i da će informacije uskoro biti dostupne, a gledaoci sa nestrpljenjem očekuju njen sledeći korak u medijskom svetu.

Marić napustio Hepi

Podsetimo, Milomir Marić je posle osamnaest godina dao otkaz na Hepi televiziji, ekskluzivno saznaje Kurir.

Ugledni novinar, urednik Jutarnjeg programa na srećnoj televiziji u ovoj medijskoj kući će raditi do četvrtka. Od tada više nije deo medija na cijem je čelu bio od 2008.

U njegovom novom timu biće kao i do sada glumica i voditeljka Katarina Korša. Oni su već uigran tandem i ona je kao i Marić dala otkaz i sa njim nastavlja dalje. Ostaje da se vidi na kojoj će televiziji osvanuti.

Emisija Ćirilica

"Ćirilica" je tok-šou emisija zabavno-političkog karaktera, koja je krenula da se emituje 1. jula 2008. godine na TV Košava, a potom na Hepi TV. Emisiju je uređivao i vodio Milomir Marić, a mahom su obrađivane političke teme o kojima su razgovarali najaktuelniji političari iz zemlje i regiona. U emisiji su gostovali mnogi istaknuti političari poput Aleksandra Vučića, Ivice Dačića, Tomislava Nikolića...

