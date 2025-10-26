Slušaj vest

Posle gotovo dve decenije rada, novinar i urednik Milomir Marić napustio je Hepi televiziju, a isti potez povukla je i njegova dugogodišnja koleginica Katarina Korša.

Pre samo nekoliko dana Milomir Marić, kako prenose mediji, zajedno sa Koršom, osnovao je produkcijsku kuću ''Ćirilica'', čije je sedište u stanu njegove supruge Vesne Radusinović.

Milomir Marić Foto: Printscreen

Dokaz o ovim saznanjima objavljen je na sajtu Agencije za privredne registre (APR), prenosi Informer.

Marić napustio Hepi

Podsetimo, Milomir Marić je posle osamnaest godina dao otkaz na Hepi televiziji, ekskluzivno saznaje Kurir.

Ugledni novinar, urednik Jutarnjeg programa na srećnoj televiziji u ovoj medijskoj kući će raditi do četvrtka. Od tada više nije deo medija na cijem je čelu bio od 2008.

U njegovom novom timu biće kao i do sada glumica i voditeljka Katarina Korša. Oni su već uigran tandem i ona je kao i Marić dala otkaz i sa njim nastavlja dalje. Ostaje da se vidi na kojoj će televiziji osvanuti.

Korša povukla isti potez

1/5 Vidi galeriju Katarina Korša i kolega Milomir Marić Foto: Printscreen YouTube, Tamara Trajković, Printscreen/Happy

Ekipa Kurira kontaktirala je Katarinu za komentar o promenama u medijskoj kući i svom budućem angažmanu, a voditeljka je kratko odgovorila:

- Pa u suštini sve što treba saznaćete jako brzo. Pametnije je to Mariću postaviti pitanja, tako da će izjava malo sačekati, rekla je Katarina.

