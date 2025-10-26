Slušaj vest

U najnovijem izdanju emisije "Premijera – vikend specijal", pevačica Goga Sekulić pojavila se sa velikim naočarima i odmah otkrila da se sprema za lasersku korekciju vida. Tokom emisije, Goga je govorila o svom novom albumu, najnovijim pesmama, ali i o privatnim poslovnim projektima.

Pevačica Goga Sekulić u beloj providnoj haljini Foto: Preent Screen

- Ja ne mogu da se žalim, gde god sam radila bilo je opravdano, a publika zadovoljna. Ne moram da radim pet puta nedeljno, ja sam okej da radim subotom. Odgovara mi da budem i sa detetom, spremam novi album jer prošli nisam uspela da promovišem. Pesme koje sam čula, za njima sam tragala, da uozbiljim karijeru, pronašla sam od sevdaha do repa, biće i svega. Možda singl do kraja godine, a album do rođendana, negde kraj februara -rekla je Goga i dodala:

- Meni mnogo toga leži, ali sa godinama kada sam zrelija trebam ostati verna svom stilu, ali nisma pokazala sve što mogu i znam. Marinine tekstove nemam, ali Laćina dva imam, neću ga uvrstiti u ovaj album jer ne bih da mešam ekipe. Volela bih da te dve pesme za koje sam demo snimila od Laće da izdam. Uzbuđena sam, a što se tiče Marine bio je plan, a mi uradi Goga fazon i neku promenu, zreliju Gogu.

Stavila silikone, sad se kaje

Podsetimo, pevačica Goga Sekulić otkrila je da je odlučila da ukloni silikonske implante iz grudi i vrati se svom prirodnom izgledu.

Kako kaže, već duže vreme je razmišljala o tom koraku, a uz to je uspela da reši sve obaveze vezane za banku i dugogodišnji kredit, pa sada može da kaže da joj je savest potpuno mirna.

- Stavila sam silikone još na početku karijere. Bila sam jako mlada i u tom trenutku to nisam shvatala kao grešku, ali sam se kasnije pokajala. Imala sam poprilično velike, lepe, prirodne grudi i stvarno ne znam šta mi je to trebalo.

- Vidim da se moje koleginice vraćaju potpuno prirodnom izgledu i u potpunosti ih podržavam. Smatram da bi trebalo da negujemo ono što nam je priroda dala i da to može da izgleda čak i mnogo lepše i atraktivnije od onoga što su radili doktori. U jednom trenutku sam išla na operaciju smanjivanja grudi, ali razmišljam i o tome da potpuno izvadim silikone, verovatno ću to uskoro uraditi - rekla je Goga.

