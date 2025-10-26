Slušaj vest

Pevačica Vanesa Šokčić tokom svoje karijere nastupala je i na brojnim romskim veseljima, a kako je jednom prilikom istakla - na istim se i nagledala svega i svačega. Tokom gostovanja u jednoj emisiji, upitana šta je najgore što je videla, odgovorila je da je u pitanju trenutak kada je jedan čovek drugom zubima s otkinuo parče mesa, pa ga ispljunuo.

Nagledala se svega na romskim svadbama

To baš nikad, čini se, neće moći ni da zaboravi.

- Najgore što sam videla je da je čovek odgrizao čoveku ruku, ovde, parče mesa i pljunuo, eto. To je najgore što sam videla. Kod njih je od najveće lepote do, evo, ovoga, da neko nekom odgrize i pljune parče mesa - zatekla je sve u "Pretresu", na televiziji "Hype".

Onda, odgovorila je potvrdno na pitanje da li je nju nekad neko ugrizao za prst.

- A, jeste. U odbrani, svojoj. Imate raznih budala... Sećam se, toliko mi je ružno da pričam o tome. To je komšija, bolesnik, što je hteo da otme nešto što nije njegovo, mislim da otme naše, eto - objašnjavala je Vanesa, misleći na kuću i plac.

Tužila komšiju

Izvesnog komšiju, prema sopstvenom priznanju, jeste bila tužila.

- Pa jedna sudija, pošto je toliko to razvlačila... Ujed "ne ide" u teške telesne povrede, ali on je meni slomio i prst. Vidiš, kako je meni prst kriv... - pokazivala je onda ona u istoj emisiji.

