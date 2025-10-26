Slušaj vest

Maja Marijana nedavno je uspela je da nakon više od deset godina povrati svoj stan, koji joj je oduzeo njen suprug Mladen Šmakić nakon razvoda. Ali, kad se vratila u nekretninu u kojoj je godinama živela, tamo nije zatekla svoje vredne stvari i nagrade koje je osvajala tokom cele karijere. Naš izvor upućen u ovu priču preneo nam je sve detalje.

- Posle velike borbe Maja je uspela da vrati svoju nekretninu, ali ono što je zatekla u stanu ju je rastužilo. Bivši suprug joj je uzeo sve njene nagrade i ostale stvari koje je čuvala kao uspomenu na neke srećne dane. Verovatno je to bacio. Maja je uspela da povrati svoju imovinu i mnogo je srećna zbog toga. Taj stan je renovirala, sredila i sada uživa u njemu - rekao je jedan od izvora, dok nam je druga osoba bliska ovom bivšem paru potvrdila saznanja.

1/5 Vidi galeriju Početak godine za pevačicu Maju Marijanu bio je izuzetno težak. Nju je, naime, po povratku sa američke turneje dotukla vest o gubitku oca, a sada je progovorila o tome. Foto: Printscreen HypeTV

Uspela je da vrati stan, ali se mnogo rastužila kad je zatekla ovaj prizor

- Maja je baš patila za tim stanom. To joj je jedna od najdražih nekretnina i nešto što je stekla baveći se pevanjem. Uspela je da vrati stan, ali se mnogo rastužila kad je videla da u tom stanu nema više njenih nagrada, stvari i još nekih uspomena - rekao je izvor za Kurir.

Tad smo stupili smo u kontakt s pevačicom, koja nam je kratko odgovorila na pitanje da li su tačna naša saznanja.

- Nemam komentar - napisala je pevačica u poruci.

S druge strane, njen bivši muž Mladen rekao nam je da je problem rešen dogovorom.

1/6 Vidi galeriju Maja Marijana sa bivšim suprugom Foto: Damir Dervišagić, Damir Dervisagic

- Sve je rešeno dogovorom i poravnanjem bez suđenja, na njeno zadovoljstvo. Zahvalile su mi se pred zajedničkim poznanicima i ona i naša ćerka Milica na fer odnosu i što sam im dao stan i novac koji im je bio potreban. Meni nečije lične stvari nisu potrebne. To bi bilo sve, pozdrav za vas - napisao nam je Mladen.

"Udarao mi je jak šamar"

Odnos između pevačice i Šmakića zakomplikovao se 2013, kada ju je on tukao u automobilu. O tome su tada brujali svi mediji.

- Počeli smo da se svađamo u kolima zbog neke sitnice, svađa je postajala sve žučnija, a mi smo vikali jedno na drugo. U jednom trenutku Mladen mi je udario jak šamar da sam se skoro onesvestila - izjavila je Maja Marijana u policiji, a u Urgentnom centru su joj ustanovljene lakše telesne povrede.

Šmakić je negirao da je tukao svoju nevenčanu suprugu.

Pre tri godine u javnosti je odjeknula vest da je Maja prijavila policiji da joj je neko postavio uređaj za praćenje ispod automobila, što je ustanovio majstor kad je odvezla kola u servis.

- Namerno neću da izgovaram njegovo ime jer je po drugi put to uradio ne bi li proverio gde ja idem, u koje institucije, s obzirom na to da sam podnela tužbu zarad nekretnina koje smo zajedno stekli. Jako sam ljuta i ogorčena jer neko može tek tako da vam postavi uređaj i da za to ne odgovara - navela je tada pevačica, a njen bivši muž se nije oglašavao.

Poslušajte zanimljivosti o estradnjacima: