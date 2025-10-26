Slušaj vest

Pevač Aca Lukas oglasio se na društvenim mrežama vidno uznemiren, otkrivši da je njegova porodica bila meta napada osobe sa psihičkim problemima.

Lukas, koji više nije mogao da ćuti, objavio je videosnimak iz automobila i tom prilikom iskreno progovorio o svemu što ga muči. Kako je naveo, poslednjih dana prolazi kroz pravu agoniju, a najviše ga je pogodilo to što su, kako kaže, dirnuli u ono što mu je najsvetije, porodicu. Takve stvari, istakao je, ne može i neće da toleriše.

"Iako sam se sklonio i dalje smetam"

Sklonio sam se da ne bih više učestvovao u nekim estradnim baljezgarijama i budalaštinama, jer to ne mogu više da gledam. Iako sam se sklonio ja ponovo smeta. Ja ću smetati dok sam živ. Njima kojima smetam, a znaju koji su, otkriću ih. Kaskaćete za mnom dok sam živ, a to će potrajati, budite sigurni. Kaskaćete za mnom kao muda za veprom buđavcem. Znate šta je vepar buđavac, to je vepar kome testisi, kako on ide, oni su iza njega i klate se i nikad ne mogu da ga stignu. Uvek ću smetati zlobnoj stoki. Smetam jer sam najbolji, šta sad. Umesto da se učite od mene, pokušavate da me oborite na bizarne i glupave načine, ali samo mislite da možete - rekao je Lukas, pa dodao:

- Meni nema šta da se kaže, to sam davno rekao. Malo ću vas sada vratiti na mesto iz jednog razloga. Ne bi mi smetalo to što spremate, ova ženska nesposobna oruđa protiv mene da lupetaju, baljezgaju i napadaju me malo sa ove, malo sa one strane. Vi ih lepo idoktrinirate, ništa mi to ne bi smetalo.

"Naučili ste odbeglog psihopatu iz ludnice da mi napadne porodicu"

Tu se Lukas nije zaustavio već otkrio šta se zapravo dešava.

- Naučili ste odbeglog psihopatu iz ludnice da mi napadne porodicu. Dobro me saslušajte, za to ću vam.... Dobro znate šta sve znam o vama, a ono što znam o vama vi ne znate da ja znam. Budite sigurni da ću vas taksativno sve razotkriti, da ću vam se n****** svega na svetu zato što ste mi udarili na porodicu. Stoko jedna. Kada budem sada krenuo, nećete znati gde je levo, je l' vam jasno sada? Sada ćete malo da drhtite - govorio je besno Aca, pa dodao:

- Meni ne možete ništa, bolji sam od svih vaših slavuja i slavujčica kojima je jedini cilj u životu kad porastu da budu Aca Lukas. Vi što ih vodite i što mislite da možete da ih napravite da budu veći od mene, sada ste stavili da me napadaju metle kojekakve. Ja se ne takmičim ni sa kim, vi se takmičite sa mnom. Imali ste traumu od mene na moru, vaši su pevači prodavali po tri i po karte. Što ne kažete istinu nego su kao bolesni. Sada ćete da vidite kako ću da vas ja naučim pameti. Spremite se dobro, nema više šale, samo iz jednog razloga, jer ste mi udarili na porodicu, sram vas bilo. Dozvolili ste psihopatu da udari gde sam najtanji, a tu sam najdeblji. Vi mislite da sam najtanji. I za to ću da vam povadim džigericu. Imate sami da je vadite od muke, nećete smeti na ulicu da izađete od sramote. Niko ne zna više od mene, niko nije luđi, ni hrabriji od mene.

