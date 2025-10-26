Slušaj vest

Iako već skoro dve godine ne učestvuje u rijaliti programima Mensura Ajdarpašića publika još pamti po brojnim i burnim vezama pred kamerama.

Pratioci na društvenim mrežama, često mu šalju pitanja i komentare vezane za rijaliti, ali Mensur je ostao pri stavu da je sa rijaliti karijerom završeno.

Započeo unos biznis

1/5 Vidi galeriju Bivši zadrugar Mensur Ajdarpašić, poznat po burnim vezama u rijalitiju, ponovo je u centru pažnje Foto: Antonio Ahel/ATAImages, Printscreen Zadruga, Printscreen Instagram

Ajdarpašić je započeo biznis od kog planira da ubuduće zarađuje. S obzirom na to da redovno trenira i da se bavi kik boksom već 10 godina Mensur je odlučio da bude fitnes instruktor.

Osmislio je program, koji osim plana fizičke aktivnosti nudi i program ishrane specijalno kreiran za svakog klijenta.

Njegov program traje dva meseca, a klijentima nudi mogućnost i personalnog i onlajn treninga, kao i podršku i savete tokom celog procesa.

Iako ga je deo pratilaca odmah podržao čestitajući mu na odluci da započne biznis, bilo je i onih koji su komentarisali da bivši zadrugar nije dovoljno stručan da se bavi ovim poslom.

Ajdarpašić, čiji je brat nedavno uhapšen u Urugvaju, se ne obavzire na ovakve komentare već kaže da mu daju motivaciju da istraje u svojoj nameri.

Majka poznatog pevača se viđala u šumi s Mensurom

Podsetimo, bivša zadrugarka Suzana Perović Blondi, poznatija kao majka pevača Sava Perovića nedavno je šokirala priznanjem o Mensuru Ajdarpašiću.

1/7 Vidi galeriju Majka pevača Sava Perovića, Suzana Blondi već određeno vreme prodaje svoje intimne fotografije i snimke na sajtu za odrasle, a njemu, kako je jednom prilikom otkrio, to ne smeta. Foto: Sonja Spasić, Damir Dervišagić, Sonja Spasić, Printscreen/Instagram



- Mensur je dolazio na masaže, dalje nećemo... Ostavićemo to za malo kasnije, nećemo sve na početku otkriti! Stalno je dolazio na masaže, što da ne dolazi. Treniramo zajedno, on u teretani, imamo jednu šumicu... Samo Mensur i ja u šumici, ponekad bude još neko... Šta ću ja kad volim mlađe - rekla je Blondi.

Poslušajte zanimljivosti o estradnjacima: