Slušaj vest

Saša Kovačević verio je svoju devojku Zoranu Tasovac posle deset godina ljubavi, a snimak romantične prosidbe kruži na društvenim mrežama.

Saša nije štedeo za dijamantski prsten

Saša Kovačević zaprosio devojku Foto: Printscreen

- Saša i Zorana dugi niz godina uživaju u ljubavi i bilo je pitanje dana kada će se ovo desiti. Verenički prsten mesec dana je stajao u džepu, a Saša ga je platio skoro 10.000 evra. Zorana nije ni slutila šta se sprema, u Atinu su otputovali pod izgovorom da on mora da radi na novim pesmama. U planu je velika svadba na kojoj će, pored porodice i prijatelja, biti i Saletove kolege sa estrade. Trebalo bi da bude oko 500 zvanica. Zorana već zna kakvu venčanicu želi, a onda na red dolazi dekoracija, torta i sve ostalo - kaže izvor blizak paru 

Iako venčanje tek sledi, Zorana Tasovac i Saša Kovačević godinama žive pod istim krovom. Porodično gnezdo svili su u luksuznom delu grada, a svoju oazu sredili su po poslednjoj modi.

Iskru osećam kao svoju ćerku

Saša Kovačević sa devojkom Foto: Damir Dervišagić

Saša je nedavno progovorio i o odnosu sa ćerkom njegove nežnije polovine Zorane Tasovac, ističući da uživa sa njom da provodi vreme i da imaju brojne teme za razgovor.

- Svi znaju da ja nisam Iskrin biološki otac, ali se zaista osećam kao da jesam iako ona ima svog oca i u te stvari niko od nas nije ulazio. Ja nju zaista osećam kao svoju. Imamo prelep odnos i što se vaspitanja tiče, sve polazi iz kuće. Ključ svega je komunikacija. Iskra je preemotivna i neko sa kim zaista može da se razgovara na svaku temu.

kurir.rs/informer

Ne propustiteStarsEVO KO JE PRELEPA ZORANA TASOVAC KOJU JE VERIO SAŠA KOVAČEVIĆ! S ovim poznatim muškarcem ima dete, on oženio rijaliti učesnicu: Svi detalji
aga-4327.jpg
StarsPOZNATI PEVAČ VERIO DEVOJKU POSLE 10 GODINA VEZE! Saša Kovačević kleknuo na kolena i izvadio dijamantski prsten za Zoranu, Bekvalčeva odmah reagovala (FOTO)
collage.jpg
Stars"HOĆEŠ LI DA SNIMIMO PESMU" Zoi je poslala poruku ovom pevaču, nakon reči koje mu je uputila on je iskulirao
Sara Šekularac
StarsSaša Kovačević u Plavoj dvorani Sava Centra – Spektakl Godine!
Saša Kovačević

 Poslušajte zanimljivosti o estradnjacima:

STARS EP559 Izvor: kurir tv