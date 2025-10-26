Slušaj vest

Bivši rijaliti učesnik Danijel Dujković Munjez sa Stefani Grujić dobio je sina Konstantina, kojeg je nedavno upoznao, a sada se oglasio, nakon što je Stefani uhvaćena sa novim dečkom u kafani.

Naime, Munjez i Stefani su nakon što je on ove godine izašao iz Elite izgladili odnose, međutim sada je domaći medij došao u posed snimka na kojem se vidi kako se Stefani ljubi sa novim dečkom, a tim povodom se oglasio Munjez.

"Rekla mi je da je bolesna"

- Ona je meni rekla da je bolesna, prehlađena i da pije lekove. Drago mi je da je ozdravila. Nisam znao za ovo sve do čega ste došli, ali svako radi ono što voli. Konstantin je sa mnom kad god mi obaveze i posao dozvoljavaju da budemo zajedno - rekao je Munjez.

"Bojao sam se našeg prvog susreta"

Munjez je, inače, svoje prve utiske o sinu nedavno podelio za medije.

- Bojao sam se prvog susreta i kako će sve to da izgleda i nisam bio siguran kakav ću osećaj da imam, ali kada sam ga uzeo u ruke znao sam da je to nešto moje. Stidljiv je inače, a ceo dan je proveo kod mene u rukama. Jedva sam čekao sve ovo i nisam mogao da dočekam ovaj dan. Sve se desilo kako treba, prošetao sam sa Stefani, pojeli smo sladoled i želim da izgledamo kao porodica i da Konstantin ima taj vid sreće od strane nas, bez obzira kroz kakve smo turbulencije mi prošli. Pričali smo o svim stvarima, smejali smo se i jako mi je bilo lepo. Odmah sam i njoj napisao da mi je bio prelep dan - rekao je Munjez.

