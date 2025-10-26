Slušaj vest

Željko Šašić, koji će uskoro biti član žirija jednog takmičenja, danas se vratio sa nastupa koji je imao u inostranstvu, vidno raspoložen.

Dok je prilazio okupljenim novinarima koji su ga sačekali na aerodromu, on je kao iz topa rekao da se pevači drogiraju.

- Pevači se drogiraju - rekao je pevač u šali dok je prilazio novinarima.

Kada su ga pitali na koga se tačno odnosi to, on je samo kratko odbrusio.

- Svi se drogiraju sem mene... Pustite me da ispušim cigaru - rekao je on za Telegraf, međutim tu se nije zaustavio:

- Ja namerno idem avionom da vi mislite da radim, samo se provozam, vi mislite vau... Ono džepovi prazni.

Progovorio o karijeri

Željko je više od tri decenije na muzičkoj sceni, a nedavno je otkrio da li bi nešto promenio da može.

- Mogu sebe da ogradim, to je sve što mogu, a na druge da utičem koliko mogu - ne znam. Ja moj posao volim, drugačije sam ga doživljavao kad sam bio klinac, na drugačiji način sam ušao u sve to, posle sam zaticao mnoge neke stvari koje mi se ne sviđaju, ali prvenstveno volim sve ovo i mnogo je više lepih stvari što mi je donela muzika, nego što su eventualno neke neprijatnije stvari. Ljubav, radost, svetlost i sreća pobeđuju - istakao je Šašić.

Kako je njegova ćerka jedinica Sofija starija, pevač je otkrio i da li imaju emotivnije razgovore.

- Imamo naravno, ali to je samo između nas - rekao je folker.

