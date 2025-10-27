Slušaj vest

Ema Cepter, usvojena ćerka jednog od najbogatijih Srba Filipa Ceptera, koja je inače veoma aktivna i sa svojim pratiocima deli njen veoma raskošan život, sada je podelila prizore iz doma kako sprema večeru.

Ema je ovog puta, umesto luksuznih destinacija, raskošnih mesta, pokazala skromnu i jednostavnu stranu, a odlučila je da napravi burito. Na snimku koji je objavila vidi se kako Ema u tiganju sprema, a zatim na trpezi servira sir, namaz, tortilje i povrće.

Ema Cepter sprema burito za večeru Foto: Pritnscreen/Instagram

Za ovakvu večeru ne treba vam puno vremena, a ni novca - nešto više od 1.000 dinara.

Ema Cepter sprema burito za večeru Foto: Pritnscreen/Instagram

Usvojena ćerka se obratila ocu

Ema se jednom prilikom javno na svom Instagram profilu obratila ocu, i uputila mu emotivne reči, koje govore u prilog njihovom divnom odnosu.

- Bilo bi ponižavajuće reći samo da sam ponosna na tebe. Zahvalna sam i uvek ću biti zahvalna za okruženje u kojem sam odrastala i što imam tako snažnu očevu figuru da vodi, ne samo mene, već i ogroman broj ljudi u koje je verovao - napisala je ona.

Ne zna ko su joj biološki roditelji

Inače, o Eminom životu se malo zna, a osim onoga što pokazuje na društvenim mrežama.

- U naš život ušla je jednog decembarskog dana 2000. godine i odmah se ugnezdila u naša srca gde je otvorila prostor koga tu ranije nije bilo. Lepo je kad čovek može da se ostvari kao stvaralac, pa da zatim postane roditelj, a još je lepše kada možete da ispravite nepravdu i umesto bola stvorite – ljubav. Meni se dogodilo i prvo i drugo - rekla je Madlena jednom prilikom.

Ena je jednom prilikom, odgovarajući na pitanja koja su joj postavljali pratioci na Instagramu, otkrila da ne zna ko su joj biološki roditelji.

