ĆERKA NAJBOGATIJEG SRBINA PRAVI VEČERU ZA 1.000 DINARA: Od nje su svi očekivali kraljevsku hranu, a Ema spremila hranu sa kioska (FOTO)
Ema Cepter, usvojena ćerka jednog od najbogatijih Srba Filipa Ceptera, koja je inače veoma aktivna i sa svojim pratiocima deli njen veoma raskošan život, sada je podelila prizore iz doma kako sprema večeru.
Ema je ovog puta, umesto luksuznih destinacija, raskošnih mesta, pokazala skromnu i jednostavnu stranu, a odlučila je da napravi burito. Na snimku koji je objavila vidi se kako Ema u tiganju sprema, a zatim na trpezi servira sir, namaz, tortilje i povrće.
Za ovakvu večeru ne treba vam puno vremena, a ni novca - nešto više od 1.000 dinara.
Usvojena ćerka se obratila ocu
Ema se jednom prilikom javno na svom Instagram profilu obratila ocu, i uputila mu emotivne reči, koje govore u prilog njihovom divnom odnosu.
- Bilo bi ponižavajuće reći samo da sam ponosna na tebe. Zahvalna sam i uvek ću biti zahvalna za okruženje u kojem sam odrastala i što imam tako snažnu očevu figuru da vodi, ne samo mene, već i ogroman broj ljudi u koje je verovao - napisala je ona.
Ne zna ko su joj biološki roditelji
Inače, o Eminom životu se malo zna, a osim onoga što pokazuje na društvenim mrežama.
- U naš život ušla je jednog decembarskog dana 2000. godine i odmah se ugnezdila u naša srca gde je otvorila prostor koga tu ranije nije bilo. Lepo je kad čovek može da se ostvari kao stvaralac, pa da zatim postane roditelj, a još je lepše kada možete da ispravite nepravdu i umesto bola stvorite – ljubav. Meni se dogodilo i prvo i drugo - rekla je Madlena jednom prilikom.
Ena je jednom prilikom, odgovarajući na pitanja koja su joj postavljali pratioci na Instagramu, otkrila da ne zna ko su joj biološki roditelji.
Bogata naslednica
Ema Cepter živi luksuznim stilom, često boravi u inostranstvu, a pratioci na društvenim mrežama prate svaki njen korak – od putovanja i modnih kombinacija do društvenih događaja na kojima se pojavljuje. Kao članica ugledne porodice, mnogi veruju da će u budućnosti naslediti značajan deo porodičnog bogatstva.