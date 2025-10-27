EVO ŠTA JE MILICA PAVLOVIĆ POSLALA DRAGANI MIĆALOVIĆ NA KUĆNU ADRESU: Glumica nije mogla da sakrije sreću, pa sve javno objavila (FOTO)
Pevačica Milica Pavlović pokazala je koliko brine o svojim dragim ljudima, kada je bliskoj prijateljici, glumici Dragani Mićalović, poslala paket na kućnu adresu.
Naime, Milica je Dragani poslala prelep buket cveća na kućnu adresu, uz emotivnu poruku .
Dragana se pohvalila poklonom i pokazala poruku koju joj je uputila pevačica.
"U mislima sam sa tobom. Ti sve možeš. Srećno ", napisala je Milica u poruci, a glumica je dodala:
"Prijatelj je prijatelj za zauvek".
Nedavno kupila stan
Inače, Dragana je pričala i o tome kako se nedavno skućila, te je kupila stan.
Dugo sam se tražila tamo gde me nije bilo da bih se pronašla ovde. Zato ti započinjem ove redove na stranicama života, kao na daskama koje život znače...
Dragi dnevniče, ne znam koliko koraka imam ispred sebe, ali dobro znam koliko sam koraka napravila da bih se pronašla između svojih strahova i svojih snova. Dok zahvalna ostvarujem samo jednu svoju želju. P.S. Veruj. Verujem – govori glumica ranije na snimku, opisivajući momente sreće i emocija prilikom kupovine stana.