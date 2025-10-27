Slušaj vest

Pevačica Milica Pavlović pokazala je koliko brine o svojim dragim ljudima, kada je bliskoj prijateljici, glumici Dragani Mićalović, poslala paket na kućnu adresu.

Naime, Milica je Dragani poslala prelep buket cveća na kućnu adresu, uz emotivnu poruku .

Dragana se pohvalila poklonom i pokazala poruku koju joj je uputila pevačica.

"U mislima sam sa tobom. Ti sve možeš. Srećno ", napisala je Milica u poruci, a glumica je dodala:

"Prijatelj je prijatelj za zauvek".

Dragana Mićanović dobila poklon od Milice Pavlović
Dragana Mićanović dobila poklon od Milice Pavlović Foto: Printscreen/Instagram

Nedavno kupila stan

Inače, Dragana je pričala i o tome kako se nedavno skućila, te je kupila stan.

Dugo sam se tražila tamo gde me nije bilo da bih se pronašla ovde. Zato ti započinjem ove redove na stranicama života, kao na daskama koje život znače...

Ovako izgleda stan Dragane Mićalović Foto: printscreen/instagram/hipokampelefantokamela

Dragi dnevniče, ne znam koliko koraka imam ispred sebe, ali dobro znam koliko sam koraka napravila da bih se pronašla između svojih strahova i svojih snova. Dok zahvalna ostvarujem samo jednu svoju želju. P.S. Veruj. Verujem – govori glumica ranije na snimku, opisivajući momente sreće i emocija prilikom kupovine stana.

Ne propustiteStarsNAJEMOTIVNIJI TRENUTAK NA KONCERTU POSVEĆENOM ŠABANU ŠAULIĆU! Njegova porodica primila poseban poklon, evo o čemu je reč (FOTO)
WhatsApp Image 2025-09-18 at 21.45.44 (1).jpeg
StarsPOZNATI MUŠKARAC SA ESTRADE IZNENADIO MLADENOVIĆKU SKUPOCENOM OGRLICOM OD 7.000€! Sarađuju godinama, a sad odrešio kesu za nju: Pevačica se odmah oglasila FOTO
am.jpg
StarsANASTASIJA RAŽNATOVIĆ PROSLAVLJA ROĐENDAN U SEVILJI! Ni Veljko ni Ceca nisu tu, ali zato oni jesu! Pevačica otkrila šta je dobila od SVEKRVE I ZAOVE! (FOTO)
anastasija razz.jpg
StarsVELJKO IZNENADIO BOGDANU ZA ROĐENDAN! Kupio joj besnu mašinu od 80.000 €
Veljko Ražnatović