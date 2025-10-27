Slušaj vest

Pevačica Milica Pavlović pokazala je koliko brine o svojim dragim ljudima, kada je bliskoj prijateljici, glumici Dragani Mićalović, poslala paket na kućnu adresu.

Naime, Milica je Dragani poslala prelep buket cveća na kućnu adresu, uz emotivnu poruku .

Dragana se pohvalila poklonom i pokazala poruku koju joj je uputila pevačica.

"U mislima sam sa tobom. Ti sve možeš. Srećno ", napisala je Milica u poruci, a glumica je dodala:

"Prijatelj je prijatelj za zauvek".

Dragana Mićanović dobila poklon od Milice Pavlović Foto: Printscreen/Instagram

Nedavno kupila stan

Inače, Dragana je pričala i o tome kako se nedavno skućila, te je kupila stan.

Dugo sam se tražila tamo gde me nije bilo da bih se pronašla ovde. Zato ti započinjem ove redove na stranicama života, kao na daskama koje život znače...

