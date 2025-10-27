Slušaj vest

Pobednik "Elite 8" Nenad Marinković Gastoz pazario je jednog od konja iz ergele.

- Da, ovaj prvi konj je moj, ova ergela ima jednog manje, a pošto sam prisutan jednog više. Uzeo sam par konja, pa sam ih uložio u par konja - otkrio je Gastoz.

- Super je sve, došao sam da obiđem moje prijatelje. Hvala vam što vas nije mrzelo da dođete i nadam se da se lepo provodite. Kod mene je sve super, Vanja i ja smo snimili novu pesmu. Izlazi uskoro kod Ognjena Amidžića u emisiji, biće jedna ozbiljna epizoda, Vanja i ja posle pet godina smo ušli u studio, sve je ista ekipa, a Marko Cvetković me naterao da ja pevam. Dali su mi zadatak i ostvario sam ga i baš sam u šoku, lepo pevam za svoje godine, baš sam zadovoljan. Ova pesma će biti lepa i znam da nećemo da razočaramo publiku. Jedna lepa ljubavna pesma i malo sporija, tekst je lep i svako može da se uhvati za njega - rekao je Gastoz u Vikend premijeri.

- Sad imam jedan nastup, ali sredinom novembra se vraćam u to. Imam neke projekte i čekam Tozlu da mi završi još jednu pemsu. Pun sam energije i elana.

Nedano se navršilo godinu dana veze Anđele Đuričić i Gastoza, a on je prokomentarisao i odnos sa Anđelom, kao i sve turbulencije koje su imali.

Izdržao godinu sa Anđelom

- Ja ne mogu da verujem, izdržali smo zajedno godinu dana. Ovo je najduža veza u kojoj sam bio i ostao veran. Kažem drugarima da je nisam prevario godinu dana, a oni mi kažu da je to normalno. Želeo sam da je upoznam i osvojim. Bolje kad sam ja tvrđi i glumim ribu, baš nam je lepo. Bio sam kod njenih i upoznao sma njene, ja bih živeo tamo, ne bi mi bio problem. Gradimo nešto naše, ovo je baza za budući život. Nisam se opterećivao oko nas, ne obaziremo se na druge komentare. Totalno smo lagani, unutra smo bili pod lupom, a napolju je sve lepo i lagano. Ona ima sveje rutine, a ja svoje, slažemo se - rekao je Gastoz.

