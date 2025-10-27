Slušaj vest

Veljko i Bogdana Ražnatović ponosni su roditelji trojice dečaka – Željka, Krstana i Isaije – koje od malih nogu uče porodičnim vrednostima i pravoslavnoj veri.

Na snimku koji je Veljko podelio vidi se kako porodica prisustvuje crkvenom obredu. Najstariji sin Željko, iako ima samo pet godina, prvi je prišao svešteniku, pokazujući zrelost i poštovanje prema veri.

Bogdana je u naručju držala najmlađeg sina Isaiju, dok je Veljko pažljivo pridržavao Krstana. Kratkim opisom „Slava Bogu“ Ražnatović je pokazao koliko mu je vera važna i koliko je zahvalan na svojoj porodici.

Veljko Ražnatović odveo sinove na pričešće Foto: Screenshot

"Moji sinovi moraju da zovu Cecu "baba"

Inače, Veljko je jednom prilikom istakao da insistira na tome da njegovi sinovi njegovu majku Svetlanu Ražnatović Cecu zovu "baba".

- Pogrešno je što je zovu Ceca. Stariji, Željko je tako zove, to je pogrešno. Ona je baba tom detetu. Neće te ono zvati "Ceco", kao što ni mene neće da oslovljava sa "Veljko" - pričao je on.

