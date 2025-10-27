Slušaj vest

Jasni Šekarić je umrla majka, a tužne vesti je podelila na društvenim mrežama.

Srpska sportiskinja i nekadašnja reprezentativka Srbije u strepljaštvu na društvenoj mreži Instagram objavila je da joj je preminila majka, te se od nje oprostila emotivnom objavom.

Još jedna Zvezda na nebu
Još jedan Anđeo
Dođi mi u san Majko
Čekaću te svake noći
Volim te, Majko, napisala je sportašica uz set fotografija preminule majke. 

Majka Jasne Šekarić Foto: Pritnscreen/Instagram

Sa ćerkom prošla kroz agoniju

Inače, Jasna Šekarić u februaru 2022. godine našla se u žiži interesovanja nakon što se njena ćerka Lea udala za Egipćaninu Aajedu Abubakrku, sa kojim je dobila i dete.

Jasna je prošla kroz agoniju sa ćerkom i bivšim zetom, koji je u jednom trenutku lagao da je imao moždani udar i tražio od Jasne i Lee 75.000 evra, da se odrekne svih zakonom zagarantovanih prava kada je dete u pitanju.

Kada je Lea napustila Egipćanina, one su se neko vreme krile u stanu na Novom Beogradu.

- Jasna i Lea su popile kafu u restoranu u blizini njihove zgrade. Tamo su se zadržale oko pola sata, a onda su otišle da kupe doručak. Video sam da su htele da uđu u prodavnicu organske hrane, ali ona nije radila. Otišle su onda u pekaru i posle nekoliko minuta izašle sa punom kesom - pričai je izvor koji tada. 

