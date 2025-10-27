ZET NATAŠE BEKVALAC JE OZBILJAN FRAJER! Dragana sa ponosom objavila fotografiju sa suprugom, blista pored njega i nakon 30 godina (FOTO)
Sestre Bekvalac su sinonim za lepotu i uspeh, ali kada je ljubav u pitanju, Dragana Bekvalac izdvaja se stabilnim brakom sa Mihajlom Šekularcem. Njihova ljubavna priča, koja traje skoro tri decenije, primer je skladnog partnerskog odnosa koji se retko viđa u javnosti.
Ljubav cveta
Mihajlo Šekularac je u braku sa najstarijom sestrom Bekvalac, Draganom, i izgleda sjajno u 58. godini.
Odnos Dragane i Mihajla Šekularca karakteriše uzajamno poštovanje i podrška. Njihove zajedničke fotografije na društvenim mrežama odražavaju sklad i privrženost, a Dragana ne propušta priliku da javno izrazi ljubav prema mužu, a ovoga puta mu je čestitala rođendan.
Emotivna čestitka
Dragana je sada na Instagramu podelila sliku sa suprugom, na kojoj su nasmejani, a opis je bio romantičan.
„Meni više ništa ne treba.“
Podsetimo, Nataša je jednom prilikom otkrila šta njen partner treba da ima.
„Ne znam više ni da pričam na tu temu, ali da ne pomislite da sam, ne daj bože, da sam u ulozi nezaštićene ili neke žrtve. Već dugo ta tema nije prisutna u mom životu, nemam pojma ni šta bi trebalo da ima, ni šta bi trebalo da nema muškarac. Puštam život da donese svoje, a ja jako verujem u život, verujem da ako si dobra i plemenita osoba da ti se takve stvari i dešavaju. Na mora biti samo ta sfera, život je spektar tema, to je samo temica koja okupira žene ali ne ova kao ja, ja sam otišla na drugu stranu“, rekla je ona kroz smeh za Blic.
kurir/nova
