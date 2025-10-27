Ljubav cveta

Emotivna čestitka

„Ne znam više ni da pričam na tu temu, ali da ne pomislite da sam, ne daj bože, da sam u ulozi nezaštićene ili neke žrtve. Već dugo ta tema nije prisutna u mom životu, nemam pojma ni šta bi trebalo da ima, ni šta bi trebalo da nema muškarac. Puštam život da donese svoje, a ja jako verujem u život, verujem da ako si dobra i plemenita osoba da ti se takve stvari i dešavaju. Na mora biti samo ta sfera, život je spektar tema, to je samo temica koja okupira žene ali ne ova kao ja, ja sam otišla na drugu stranu“, rekla je ona kroz smeh za Blic.