Iako većina smatra da estradne ličnosti zarađuju mnogo novca od nastupa, koncerata i Jutjuba, neki su želeli da svoj imetak na javnoj sceni prenesu na drugo polje i uvećaju ga.

Tako su se oprobali u raznim biznisima, pa tako se neretko može čuti da neki pevač ili pevačica drži kafanu, restoran ili ima nekoliko nekretnina.

Svetlana Ceca Ražnatović i Saša Kovačević otvorili su sopstvene muzičke studije, kako za svoje potrebe, tako i za potrebe svojih kolega.

Foto: Printscreen/Instagram

Kovačević pored toga ima i restoran na Novom Beogradu koji već godinama uspešno vodi.

Frontmen grupe "Bijelo dugme" Goran Bregović ulaže u nekretnine, te se tako procenjuje da u svom vlasništvu ima preko trideset kuća i stanova, a ni jedna njegova vila ne košta manje od milion evra. Zbog toga godinama nosi etiketu pravog kralja nekretnina.

BREGA KUPIO JOŠ DVE VILE NA SENJAKU! Jedna će imati BAZEN na KROVU! Goran Bregović sad ima 32 nekretnine! Evo šta kažu KOMŠIJE!

Folker Era Ojdanić oprobao se u ugostiteljstvu, te tako godinama uspešno vodi restoran i motel.

Lepa Lukić godinama je držala kafanu, ali nije poznato da li je i dalje u tom poslu. Takođe, Zorica Marković ima svoju kafanu gde često nastupa, ali i dovodi brojne kolege.

Kako se pisalo, i džez pevačica Lena Kovačević poseduje poslastičarnicu.

Među estradnjacima postoje i oni čiji su biznisi propali, a Marija Šerifović je morala da zatvori poslastičarnicu koju je otvorila sa svojom majkom, Vericom. Milici Todorović je propao posao sa brzom hranom, a njenoj koleginici, Slavice Ćukteraš sa salonom lepote, čime je želela da se bavi i Goga Sekulić, ali je shvatila da joj to ne ide.

Pevačica Lepa Brena navodno već 30 godina ima jedan biznis u Novom Sadu za koji malo ko zna. Brena je jedna od najvećih domaćih zvezda, ali i uspešna žena kada je biznis u pitanju.

Foto: Kurir Televizija

Tina Ivanović 2009. godine otvorila svoju televiziju koju je posle šest meseci zatvorila, shvativši da to nije posao za nju.

Maja Marijana jednom prilikom otkrila je da je odlučila da spoji lepo i korisno tako što sama dizajnira i pravi nakit.

- Završila sam školu za dizajn kože, pa uživam u tome da pravim nakit. Najviše volim da dizajniram neki lep komad i poklonim svojim drugaricama, ali svakako i prodajem nakit- ispričala je ona za Informer i dodala kako ranije nije imala vremena da se posveti stvarima koje je ispunjavaju i da je sada bio pravi trenutak za to - pričala je ona.

Miloš Bojanić kuća

Miloš Bojanić odlučio je da proda svoj zamak na obroncima Fruške gore, ali je ubrzo zaključio da nema potrebe za bilo kakvom žurbom, pa je vrata velelepnog porodičnog doma otvorio, bar na neko vreme, javnosti koja je i više nego zainteresovana da ovde provede noć ili dve.

Vest o prodaji osvanula je pre nekoliko godina da je kuća - koju je pevač sazidao i u nju uložio, pisalo se 1.500.000 evra, na prodaju. I dalje je u ponudi, a dok ne bude i prodata, služiće porodicama za odmor, razne manje zabave poput rođendana, devojačkih večeri i opuštanje.

Nataša Bekvalac, kuća u Čeneju

Isto je uradila i Nataša Bekvalac, koja svoj salaš u Čeneju izdaje za razne vrste proslava, a za nedelju dana zaradi najmanje 2.800 evra. Njena koleginica Katarina Grujić napravila je intimno venčanje upravo na Natašinom imanju.

Dejan Petrović je veliki muzičar, ali kaže da ne želi aktivno da svira trubu ceo život.

- Pre tri godine, još dok je korona bila u punom jeku, bilo je dosta slobodnog vremena, pa sam razmišljao šta raditi u slučaju nečeg tako neplaniranog, jer je muzika u tom momentu stala. Sasvim slučajno, uz Božju pomoć, pojavio se moj dugogodišnji prijatelj iz Užica, i došli smo do zajedničkog predloga. Jurio sam da kupim plac na Zlatiboru, da možda nešto investiram, a on se pojavio sa idejom da uzmemo veći plac i napravimo nešto zajedno. Mi smo trenutno u izgradnji 17 luksuznih vila na Zlatiboru, gde pravimo privatno naselje. On pravi svoju kuću, ja svoju, a ostalih 15 je za prodaju. To će biti poseban pečat za Zlatibor.

Dejan Petrović

Mnogi bogataši su angažovali njenu firmu, pa Viki Miljković i njen suprug Dragan Tašković Taške zadovoljno trljaju ruke. Oni koji su upućeni u poslovanje ovog estradnog para kažu da se procenjuje da su oni za manje od godinu dana, koliko posluju s nekretninama, zaradili oko tri miliona evra.

Viki, osim što prodaje stanove na ekskluzivnim lokacijama u Beogradu, već nekoliko meseci posluje i na tlu Amerike, na Karibima i u Dubaiju. Ali Miljkovićeva ne prodaje samo luksuzne stanove, već i vile, stoji na sajtu njene kompanije.

Viki Miljković

Čikago, Las Vegas i Los Anđeles su prvi gradovi u kojima oni s dubokim džepom mogu da pazare stan ili kuću preko kompanije čiji su vlasnici pevačica i njen suprug Dragan Tašković Taške.

