- Za njenu karijeru i uspeh je zaslužena njena mama, jer otac je bio nešto drugo. On je bio mnogo strog čovek i on je njih mnogo strogo držao, obe. Uvek je bilo ženska deca, ne može ona da se pomeri odavde. Ona je upisala i fakultet, i bila je dobar đak, i jedna i druga, evo je, mlađa sestra je u duvanskoj, završila, vođa mašine, pred penzijom je naravno, ali su one tako strogo držane, dok nije mama insistirala da... A i ona je bila talentovana žena. Od mame je nasledila neki talenat, mada, to je patrijarhalno vaspitana porodica i ona nije mogla u to vreme, naravno, daleko od toga, žena tih godina da peva. Kod Bilje je već prepoznala taj njen talenat i bila je u pravu - rekla je pevačicina drugarica u jednoj emisiji.