"NE ZNAMO ODAKLE ACI VIŠE SNAGE" Komšije razvezale jezik o Biljani Jevtić - evo kako je prošla od trnja do zvezda
Pevačica Biljana Jevtić, koja je u martu ove godine ostala bez majke, ne krije da je njen karijerni put išao od "trnja do zvezda". Ona je više puta otvoreno govorila o odrastanju na selu i teškom detinjstvu u višečlanoj porodici.
Komšije iz njenog rodnog sela Grejač, nadomak Niša, progovorile su o pevačici i njenom talentu za muziku.
- Za njenu karijeru i uspeh je zaslužena njena mama, jer otac je bio nešto drugo. On je bio mnogo strog čovek i on je njih mnogo strogo držao, obe. Uvek je bilo ženska deca, ne može ona da se pomeri odavde. Ona je upisala i fakultet, i bila je dobar đak, i jedna i druga, evo je, mlađa sestra je u duvanskoj, završila, vođa mašine, pred penzijom je naravno, ali su one tako strogo držane, dok nije mama insistirala da... A i ona je bila talentovana žena. Od mame je nasledila neki talenat, mada, to je patrijarhalno vaspitana porodica i ona nije mogla u to vreme, naravno, daleko od toga, žena tih godina da peva. Kod Bilje je već prepoznala taj njen talenat i bila je u pravu - rekla je pevačicina drugarica u jednoj emisiji.
Biljana je poznata i po skladnom braku sa pevačem Aleksandrom Ilićem, a njen komšiluk je oduševljen njime.
- Ona nije imala nijednu mrlju, ni u životu, ne samo u karijeri, nego i u životu. Ali su se našli, sa Acom, ipak je on Šumadinac, onaj čovek, ono, pa znači... On je isto legenda, ali je živa legenda onaj čovek, ne znam odakle mu više one snage, onako dobrih reči, ipak, i on je dete iz porodice školovanih ljudi - izjavila je komšinica u pomenutoj emisiji.
