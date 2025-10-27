Slušaj vest

Aca Lukas poznat po britkom jeziku, rešio je da javno udari po estradi, kolegama i pojedincima koji su probali da mu naude.

Pevač je bez dlake na jezikum vidno besan, objavio video u kome nije imao milosti prema onima koji su mu se zamerili.

"Smetaću vam dok sam živ"

Lukas je otkrio šta misli o pokušaju saplitanja i napada, te priznao da nema konkurenciju sviđalo se to nekome ili ne.

- Sklonio sam se da ne bih više učestvovao u nekim estradnim baljezgarijama i budalaštinama, jer to ne mogu više da gledam. Iako sam se sklonio, ja ponovo smetam. Ja ću smetati dok sam živ. Njima, kojima smetam, a znaju koji su, otkriću ih. Dok sam živ i dalje će me gledati otpozadi. Kaskaćete za mnom dok sam živ, a to će potrajati, budite sigurni...Uvek ću smetati zlobnoj stoki. Smetam, jer sam najbolji, šta sad. Umesto da se učite od mene, pokušavate da me oborite na bizarne i glupave načine, ali samo mislite da možete - govorio je i dodao:

- Meni nema šta da se kaže, to sam davno rekao. Može da se kaže da se j*bem u d*pe. Svi znaju da, ako je nešto nemoguće, onda je to u pitanju. Vi se j*bete u d*pe, to dobro znate. Malo ću vas sada vratiti na mesto iz jednog razloga. Ne bi mi smetalo to što spremate, ova ženska nesposobna oruđa protiv mene da lupetaju, baljezgaju i napadaju me malo sa ove, malo sa one strane. Vi ih lepo indoktrinirate, ništa mi to ne bi smetalo. J*be mi se i za vas i za te metle.

"Sve ću vas razotkriti"

- Naručili ste odbeglog psihopatu iz ludnice da mi napadne porodicu. Dobro me saslušajte, za to ću vam j*bati mater. Moje j*banje vaše matere se sastoji u tome da ću vas, od sada, razotkriti sve. Dobro znate šta sve znam o vama, a ono što znam o vama, vi ne znate da ja znam. Budite sigurni da ću vas taksativno sve razotkriti, da ću vam se na*ebati svega na svetu zato što ste mi udarili na porodicu. Stoko jedna. Kada budem sada krenuo, nećete znati gde je levo, je l' vam jasno sada? Sada ćete malo da drhtite - govorio je Lukas i javno zapretio:

- Meni ne možete ništa, bolji sam od svih vaših slavuja i slavujčica kojima je jedini cilj u životu kad porastu da budu Aca Lukas... Imali ste traume od mene na moru, vaši su pevači prodavali po tri i po karte. Što ne kažete istinu nego su, kao, bolesni? Sada ćete da vidite kako ću da vas ja naučim pameti. Spremite se dobro, nema više šale, samo iz jednog razloga, jer ste mi udarili na porodicu, sram vas bilo. Dozvolili ste psihopati da udari gde sam najtanji, a tu sam najdeblji. Vi mislite da sam najtanji. I za to ću da vam povadim džigericu. Imate sami da je vadite od muke, nećete smeti na ulicu da izađete od sramote. Niko ne zna više od mene, niko nije luđi, ni hrabriji od mene.

