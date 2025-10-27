MC STOJAN SE TAJNO OŽENIO BUGARKOM: Zorana Mićanović se odah oglasila - evo šta je poručila bivšem
Pevač MC Stojan oženio se u tajnosti u Bugarskoj, a među prvima mu je čestitala bivša devojka i koleginica Zorana Mićanović.
O vezi MC Stojana i Zorane Mićanović prošle godine brujali su mediji, a nakon raskida pevač i 22 mlađa koleginica ostali su u dobrim odnosima.
To se nije promenilo ni nakon što je Stojan započeo vezu sa atraktivnom crnkom, pa je Zorani poslao i snimak veridbe na Kipru, a ona mu je juče među prvima čestitala sklapanje braka.
"Bravoooooo, mladenci, čestitam!", napisala je Mićanovićeva.
Njena čestitka izazvala je brojne komentara, a pojedini su se zapitali su se da li je pevačica bila iskrena. Bilo je i onih koji su očekivali da Zoranu vide pored Stojana u belom.
Pevač se bivšoj zahvalio i poslao joj srce, što govori da su njih dvoje i dalje u dobrim odnosima.
Inače, o izabranici MC Stojana kojoj se zakleo na večnu ljubav ne zna se mnogo osim da je iz Bugarske, a pevač na svim fotografijama krije njeno lice.