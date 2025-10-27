Slušaj vest

Pevač Aca Lukas obratio se koleginici Milici Pavlović i javno joj poručio da je "kineska Jelena Karleuša", kao i da je vreme da prestane da laže.

Nakon što se u javnosti pojavila izjava Milice Pavlović o njihovom nerealizovanom duetu "Kidaš me", za koji je pevačica rekla da ga je lično obrisala, Lukas je odlučio da prekine ćutanje.

Pobrkala lončiće

- Dakle, gospođice Milice Pavlović, ne bih se oglašavao, ali moraću, zbog toga da bi ti objasnio neke stvari. Prvo da ti kažem…Ti si izgleda pobrkala lončiće! Jel su te učili kad si bila mala da će da ti poraste nešto ako lažeš? Ti nisi znala da je to rep. Ti si verovatno mislila da će nešto drugo da ti poraste, pa zato lažeš toliko. Lutko moja, porašće ti rep od tolikog laganja! - ispričao je

- Znaš, pod jedan, da se razumemo i ti to jako dobro znaš. Nisi ti pritisla nikakav "delete", niti obrisala duet koji smo snimili ti i ja ili bolje reći ja i ti. Nego, ti je taj duet zabranila moja produkcijska kuća Hype, u dogovoru sa mnom iz tebi jako dobro poznatih razloga! Poznatih i tebi i tvojoj Grand produkciji. Ti znaš zašto je to tako? A zna i sud, jel tako? Tako da ti nisi ništa izbrisala, nego si dobila zabranu!

Lukas se zatim osvrnuo na to ko je koga jutrio za saradnju i duet.

"Lupetaš gluposti"

- Druga laž i nije laž, jer kad čovek laže on laže pametno. Ti lupetaš gluposti! Dušo moja, pa da li će neko da poveruje kad kažeš da sam ja tebe jurio da snimimo duet?! Pa da li misliš da ima neko ko će da ti poveruje, osim tvojih indijanaca koji se oko tebe batrgaju?! Lutko moja, da li meni treba tvoja popularnost?! Ja sam tu popularnost imao kad sam bio mali?! Vidi, što se tiče popularnosti, saberi sve karte koje si imala letos na tvojoj turneji, koje si prodala…Mislim da nećeš imati kao ja na jednom koncertu - rekao je Aca Lukas, a zatim poručio koleginici:

- Sad me slušaj dobro! Najbolje bi ti bilo da se batališ ličnosti koje su za tebe ogromne, velike i nedostižne! Znaš da sam bio u žiriju, znaš da sam ti rekao da ćeš biti zvezda, a ti si to pogrešno shvatila! Nisam ti rekao da ćeš biti Madona, znaš! A ti misliš da si Madona! Lepo su ti rekli, a izgleda da ti to stvarno jesi kineska Karleuša, lutko moja! Karleuša made in China, to si ti! Tako da, batali se mene, radi svoj posao. Imaš talenta, možeš da budeš zvezda, a nemaš talenta da se raspravljaš, svađaš, jer nemaš intelekt za to! Skini se ljudima sa grbače! I radi svoj posao i uživaj! Nemoj da pričaš i da lažeš, jer da naučiš, ako do sada nisi naučila, porašće ti rep ako toliko lagiš!