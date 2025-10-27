Slušaj vest

Aca Lukas obratio se javno svojim kolegama putem Instagrama i brutalno zapretio onima koji kako navodi, godnama pokušavaju da ga ometaju u poslu i karijeri.

Javno obraćanje Milici Pavlović

Pevač koji je inače poznat po britkom jeziku, sada se i direktno obratio koleginici Milici Pavlović, sa kojom od ranije ima sukob zbog kojeg je i nestala njihova zajednička pesma "Kidaš me".

- Nauči svog menadžera da taj marketing, u tim lagarijama kako si ti velika zvezda i kako puniš sve šta stigneš... Ti trenutno lutko moja, ovo je sa terena, reci ljudima da znaju, ti ne možeš da napuniš šoljicu za kafu, a ne diskoteku, a kamoli halu trenutno - izjavio je Lukas.

"Smetaću vam dok sam živ"

Lukas je u svom javnom obraćanju estradi otkrio šta misli o pokušaju saplitanja i napada svojih kolega, te priznao da nema konkurenciju sviđalo se to nekome ili ne.

- Sklonio sam se da ne bih više učestvovao u nekim estradnim baljezgarijama i budalaštinama, jer to ne mogu više da gledam. Iako sam se sklonio, ja ponovo smetam. Ja ću smetati dok sam živ. Njima, kojima smetam, a znaju koji su, otkriću ih. Dok sam živ i dalje će me gledati otpozadi. Kaskaćete za mnom dok sam živ, a to će potrajati, budite sigurni...Uvek ću smetati zlobnoj stoki. Smetam, jer sam najbolji, šta sad. Umesto da se učite od mene, pokušavate da me oborite na bizarne i glupave načine, ali samo mislite da možete - govorio je i dodao:

- Meni nema šta da se kaže, to sam davno rekao. Može da se kaže da se j*bem u d*pe. Svi znaju da, ako je nešto nemoguće, onda je to u pitanju. Vi se j*bete u d*pe, to dobro znate. Malo ću vas sada vratiti na mesto iz jednog razloga. Ne bi mi smetalo to što spremate, ova ženska nesposobna oruđa protiv mene da lupetaju, baljezgaju i napadaju me malo sa ove, malo sa one strane. Vi ih lepo indoktrinirate, ništa mi to ne bi smetalo. J*be mi se i za vas i za te metle.

Milica o Lukasu i obrisanoj pesmi

Milica Pavlović je nedavno progovorila o duetskoj pesmi koju je snimila sa Lukasom, gde je otkrila kako je došlo do saradnje ali i

- Tu pesmu sam već snimila sa nekim drugim i to pre godinu dana, samo što nikako da je objavim. Nikako da stignemo da je ekranizujemo, a neću tek tako da je pustim, jer je ta pesma rađena po mom kroju. Fivos ju je uradio za mene. Na Acine česte komentare da želi da imamo duet, pogotovu ako pesmu Fivos uradi, ja sam ga kontaktirala kada sam dobila numeru "Kidaš me". Odmah me je pozvao i govorio mi kako je on već peva i kako će biti hit. Tako je nastao duet, ali pesma je moja i prava na tu pesmu su moja. Tako da, sem što je možete čuti samo na mojim koncertima, moći ćete uskoro da je čujete i na mom Jutjub kanalu - objasnila je Milica i dodala:

- Prvu verziju sam obrisala. To što možete i dalje da je čujete kod Lukasa na Jutjub kanalu, to je samo moja dobra volja da ga ne strajkujem i da mu skinem pesmu sa kanala. To neću učiniti sada posle Balija, ali čekajte još mesec dana. Bavim se sada koncertom, pa znate kada to može da se desi? U januaru. Bilo bi lepo od njega da sam obriše pesmu - govorila je pevačica kroz smeh.

Kako je nedavno izjavila Atina Ferari, Lukas joj je navodno rekao da ga je Milica iskoristila za duet, a zatim šutnula.

- Ne mogu da verujem da je Aca to rekao, šta da kažem? Neka mu služi na čast - poručila je pevačica.

