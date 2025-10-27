Slušaj vest

Grand produkcija snima dokumentarni film posvećen Saši Popoviću, jednoj od najuticajnijih ličnosti domaće muzičke scene.

Projekat, koji se već neko vreme realizuje, izuzetno je zahtevan i obuhvata veliki broj sagovornika, lokacija i arhivskog materijala.

50 sagovornika

Snimanje se odvija na više lokacija u Beogradu i Novom Sadu, a do sada je pred kamerama govorilo više od 50 sagovornika: saradnika, prijatelja i članova porodice koji su obeležili Sašin život i karijeru.

Sve u dogovoru sa udovicom Suzanom Jovanović

Ceo projekat realizuje se u bliskom dogovoru i uz punu podršku Popovićeve porodice, supruge Suzane, sina Danijela i cerke Aleksandre, kako bi film na autentičan i emotivan način prikazao njegov profesionalni put, ali i ličnu stranu koju je publika ređe imala prilike da vidi.

Saša Popović
Foto: Z.K.Munja

Premijerno prikazivanje dokumentarnog filma planirano je za godišnjicu smrti Saše Popovića, kao omaž njegovom neizbrisivom doprinosu muzičkoj industriji i popularnoj kulturi na ovim prostorima.

Saša Popović
Foto: Z.K.Munja

Kako iz Grand produkcije poručuju, cilj projekta jeste da se sačuva uspomena na čoveka koji je ostavio dubok trag u muzici i soubizu uopste, kao i da se kroz svedočenja najbližih osvetli njegov život iz različitih uglova.

Ne propustiteStars"JAVIO JE DAN PRE PRELASKA NA PINK DA IDE!" Članovi žirija Zvezda Granda besni na Bosanca, prijatelj Saše Popovića otkrio nepoznate detalje
WhatsApp Image 2025-09-03 at 15.00.33_a70224ce.jpg
Stars"SVI SU IMALI PRAVO NA PLAVU SVIRKU, SAMO JA TO NISAM KORISTILA!" Milica Pavlović otkrila veliku poslovnu tajnu Grand produkcije
mp-.jpg
StarsSAD IMA MILIONE, A PRE MORALA DA RADI DAN I NOĆ! Suzana Jovanović otkrila kako je zaradila pare za album i šta joj je tata rekao
hmcl5325.jpg
StarsRAMŠTAJN GA TUŽIO ZA KRAĐU, A PORESKA MU UPALA U KANCELARIJU ZBOG 140.000€! Saša Popović bio u velikom problemu: Lezi dole
zvezde-granda-pocetak-13092023-0129.jpg