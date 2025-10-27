GRAND PRODUKCIJA SNIMA DOKUMENTARNI FILM O SAŠI POPOVIĆU: Ambiciozan projekat sa više od 50 sagovornika biće prikazan na godišnjicu njegove smrti
Grand produkcija snima dokumentarni film posvećen Saši Popoviću, jednoj od najuticajnijih ličnosti domaće muzičke scene.
Projekat, koji se već neko vreme realizuje, izuzetno je zahtevan i obuhvata veliki broj sagovornika, lokacija i arhivskog materijala.
50 sagovornika
Snimanje se odvija na više lokacija u Beogradu i Novom Sadu, a do sada je pred kamerama govorilo više od 50 sagovornika: saradnika, prijatelja i članova porodice koji su obeležili Sašin život i karijeru.
Sve u dogovoru sa udovicom Suzanom Jovanović
Ceo projekat realizuje se u bliskom dogovoru i uz punu podršku Popovićeve porodice, supruge Suzane, sina Danijela i cerke Aleksandre, kako bi film na autentičan i emotivan način prikazao njegov profesionalni put, ali i ličnu stranu koju je publika ređe imala prilike da vidi.
Premijerno prikazivanje dokumentarnog filma planirano je za godišnjicu smrti Saše Popovića, kao omaž njegovom neizbrisivom doprinosu muzičkoj industriji i popularnoj kulturi na ovim prostorima.
Kako iz Grand produkcije poručuju, cilj projekta jeste da se sačuva uspomena na čoveka koji je ostavio dubok trag u muzici i soubizu uopste, kao i da se kroz svedočenja najbližih osvetli njegov život iz različitih uglova.