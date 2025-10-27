Slušaj vest

Vanesa Šokčić govorila je o svom privatnom životu i odrastanju, te se prisetila razvoda roditelja i teškog perioda.

Kada je imala oko 17 godina prošla je kroz emotivan period zbog rastanka mame i tate koji su prekinuli brak ali i zajednički život.

Razvod roditelja

- Nisu oni bili roditelji koji su se stalno svađali, čak su se i sporazumno razveli. Očigledno je da je to trajalo, verovatno je došlo do nekog zasićenja, ali ne onog prijateljskog - rekla je Vanesa na Hype TV i dodala:

- Bilo je suza i naravno da mi je to teško palo, samo sreća pa nije dugo trajalo. Njih dvoje su mi to saopštili. Sećam se, bili smo kod kuće i tata mi je rekao da izlazi iz stana. On je u međuvremenu kupio plac i kasnije izgradio kuću, eto tako je bilo. Ja sam ostala sa mamom, imala sam oko 17 godina.

Velika promena

Pevačica je otkrila i kako je tekao život nakon izlaska njenog oca od kuće, te je priznala da je ubrzo počela da se bavi muzikom.

- Ja sam oko 18. godine počela da pevam i život je počeo da mi se menja. Upoznala sam novo okruženje, odgovornost, ljude... Mada bez obzira na sve zadržala sam ono svoje prvo osnovno. Ne znam da li meni neko veruje da ja i dalje imam drugarice iz obdaništa. Tanja je moja drugarica iz vrtića, Karaburme i niko ne može da me iznervira kao ona. Ali, ja ne mogu da je ne volim. Od kad znam za sebe znam i nju.

Majčinstvo

Vanesa je tom prilikom i spomenula da joj je žao što nema decu, ali da na to ne gleda kao na traumu.

- Žao mi je što se nisam ostvarila kao majka, ali ne padam u nesvest, daleko od toga. Složila bih se sa Sneki, da je trebalo da se desi, desilo bi se. Upravo tako, ali sam sad u fazi da meni moje drugarice kažu: "Srećna si što nemaš decu". To je sve kada shvatiš kakvu bol deca znaju da nanesu roditeljima - rekla je Vanesa Šokčić za Hype TV.

