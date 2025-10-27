Slušaj vest

Saša Kovačević verio je svoju devojku Zoranu Tasovac nakon 10 godina ljubavi.

Nakon lepih vesti, isplivali su i detalji planiranja ovog romantičnog događaja koji se dogodio u Grčkoj.

"Na prevaru" je odveo u Grčku

Pevač je pažljivo isplanirao putovanje u Grčku. Zajedno sa bratom Radetom Kovačevićem i njegovom devojkom Kristinom, otputovao je u Atinu pod izgovorom da rade na novim pesmama u studiju, prenose mediji.

Kako dalje navode, Zorani je rečeno da će ona i Kristina moći da uživaju u obilasku grada dok su oni “u poslu”, ne sluteći da se iza svega krije pažljivo smišljeno iznenađenje koje je kulminiralo emotivnom prosidbom u srcu Grčke.

Pomoć prijatelja

U organizaciji celog iznenađenja pomogao je jedan od muzičara Antonisa Remosa, koji živi u Atini i poznaje mnoga romantična mesta u gradu. Zahvaljujući njegovim sugestijama, Saša je uspeo da sve isplanira do najsitnijeg detalja i stvori bajkovitu atmosferu.

Saša Kovačević i Zorana Tasovac sada su zvanično vereni i uskoro uplovljavaju u bračne vode.

Saša nije štedeo za dijamantski prsten

- Saša i Zorana dugi niz godina uživaju u ljubavi i bilo je pitanje dana kada će se ovo desiti. Verenički prsten mesec dana je stajao u džepu, a Saša ga je platio skoro 10.000 evra. Zorana nije ni slutila šta se sprema, u Atinu su otputovali pod izgovorom da on mora da radi na novim pesmama. U planu je velika svadba na kojoj će, pored porodice i prijatelja, biti i Saletove kolege sa estrade. Trebalo bi da bude oko 500 zvanica. Zorana već zna kakvu venčanicu želi, a onda na red dolazi dekoracija, torta i sve ostalo - kaže izvor blizak paru.

Iako venčanje tek sledi, Zorana Tasovac i Saša Kovačević godinama žive pod istim krovom. Porodično gnezdo svili su u luksuznom delu grada, a svoju oazu sredili su po poslednjoj modi.

