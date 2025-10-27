Slušaj vest

Dražen Žerić Žera sa svojom grupom „Crvena jabuka“ održaće niz koncerata u narednom periodu, a za domaće medije nije krio radost povodom druženja sa publikom.

"Jedva čekamo"

Iako decenijama nose status jedne od omiljenih grupa svih generacija, Žera priznaje da doza odgovornsti prema publici uvek postoji.

– Mi smo uvežbani i spremni i jedva čekamo da se družimo sa publikom u Beogradu, Skoplju i Zagrebu. Nije to trema, mi smo ljudi koji brinemo da sve bude kako treba, da tehnika radi kako treba i da bude lepo i nama i publici. To je pozitivna trema – tvrdi muzičar.

"Svaki grad je nova priča"

U moru lepih trenutaka koje je doživeo tokom duogogodišnje karijere, priznaje da ne može da izdvoji jedan koji mu je posebno drag.

– Toliko toga ima, kada budem starac jednom ću opisati šta je bilo i kako je bilo. Svako putovanje i svaki grad je nova priča, uvek ostane nešto za pamćenje – kaže on.

Žera se osvrnuo na svoje početke, ali i na mlađe generacije koja sada uplovaljavaju u svet muzike.

"Danas može snimiti ko šta hoće"

– Nije bilo lako doći do prve ploče, to je bio sad i kada se to desilo sve ostalo je bilo šlag– priča i dodaje:

– Danas može snimiti ko šta hoće i kako hoće i objaviti. Nije bilo kao danas da ti crtaju šta da pevaš. Mladima je uvek teško, ali danas je drugačije kako se dolazi do prve pesme.

Muzičar je otkrio i koliko se raduje žiriranju u emisiji „Nikad nije kasno“.

– Meni je to super i više atmosfere i emocije nego neki koji imaju dve pesme i glume profesionalce - rekao je Žera.

