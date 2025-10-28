Slušaj vest

Mina Milutinović, supruga košarkaša Nemanje Nedovića,obožava skupe tašnice i krpice, ali kao sav normalan svet, leti ekonomskom klasom.

Mina Nedović
Foto: Kurir

U ovo se uverio naš paparaco, koji je pre nekoliko dana leteo s Minom od Beograda do Milana. Bivša manekenka, a sada i preduzetnica, bila je, kao i uvek, skockana od glave do pete, iako je u italijansku prestonicu mode odletela "pekarskim" letom. Bez trunke šminke na sebi, u potpuno prirodnom izdanju, Mina je ipak sve raspametila svojim skupocenim stajlingom.

Mina Nedović
Foto: Kurir

U prvom planu je bila njena "ermes" tašna, čuvena "birkinka", čija je cena "tričavih" 35.000 evra. Na sebi je imala i gumene "šanel" čizmice od 2.000 evra, a pošto je tog jutra bilo jako hladno, nosila je i sivu pelerinu jednog domaćeg brenda. Sa sobom je nosila i "rimova" kofer od 750 evra.

Mina Nedović
Foto: Kurir

Ipak, iako bi se očekivalo da Mina, koja odnedavno sa suprugom i ćerkom živi u Monaku, putuje isključivo biznis klasom, ona je pokazala da ne pati od toga, pa je s prijateljicom s kojom je i putovala, sela u ekonomsku klasu. Ovo je mnoge na letu iznenadilo, ali nju to nije mnogo doticalo, pa je sve vreme leta pričala sa saputnicom i bila odlično raspoložena.

Mina Milutinović leti ekonomskom klasom Foto: Kurir

Kako smo posle saznali, Mina je u Milano otišla samo na jedan dan kako bi prisustvovala rođendanskoj proslavi jedne drugarice, a među zvanicama je bila i Marijana Mateus. Pravo odatle, Nenadićeva se uputila u Monte Karlo, kako bi se pridružila suprugu i svojoj mezimici.

Podsetimo, Nemanja i Mina Nedović pametno su uložili novac koji su godinama štedeli, pa su na planini Zlatar sagradili luksuznu nekretninu, koju izdaju, a nedavno su postali i vlasnici kafe-restorana na Dorćolu.

nm.jpg
Foto: Printscreen/Instagram, Instagram/minamilutinovic

Kurir.rs

nm.jpg
nnn.jpg
minamilutinovic-151713552-441007480474395-3653789811821979002-n-1.jpg
Mina Milutinović jede sladoled

 Nemanja Nedović:

nemanja nedović Izvor: MONDO/Nemanja Stanojčić