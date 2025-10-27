Slušaj vest

MC Stojan se nedavno u tajnosti venčao sa svojom misterioznom izabranicom Bugarkom. Reper je na Instagramu objavio fotografije sa venčanja, a sam čin je objavljen u Bugarskoj.

MC Stojan se oženio Foto: Pritnscreen/Instagram

- Konačno i Stojke da stane na ludi kamen - napisao je pevač, dok su se ispod njegove objave ređale čestitke, među kojima je bila i ona od njegove bivše devojke Zorane Mićanović.

Mlada ne želi pažnju

Kako saznajemo, do venčanja u Bugarskoj došlo je na reperov zahtev, i to zato da bi što lakše dobio papire Evropske unije, čija je Bugarska član.

MC Stojan se oženio Foto: Pritnscreen/Instagram

- Mlada je htela da se ona i Stojan venčaju u Srbiji, ali on je insistirao da je najbolje da požure s venčanjem i da to urade u Bugarskoj. On će na papire i pasoš čekati nekoliko godina jer je takva procedura. Mnogi kažu da je ovo lažan brak i da je iskoristio Bugarku, kao i da je sve uradio kako bi sebe obezbedio, ali nećemo da budemo zlobni. Samom venčanju je prisustvovalo manje od 10 ljudi, samo članovi njihove uže porodice. Mladoženja je bio u crnom odelu i beloj košulji bez kravate, dok je mlada nosila kratku belu haljinu. Njih dvoje su se dogovorili da i dalje ne otkriva njen identitet u javnosti, pa je Stojan njeno lice sakrio emotikonom srca. Mlada ne želi da se medijski eksponira i on će poštovati njenu želju do daljeg - ispričao nam je naš sagovornik.

1/4 Vidi galeriju MC Stojan se oženio Foto: Pritnscreen/Instagram

Inače, zanimljivo je da je pre samo nekoliko dana Stojan objavio novu pesmu, pa su mnogi na društvenim mrežama prokomentarisali da je fotografije s venčanja objavio namerno kako bi dodatno ispromovisao svoj duet s Viktorijom Eftimovom.

Podsetimo, MC s se Bugarkom verio u maju ove godine na Kipru, gde reper ima kuću. On je tada objavio video u kom se vidi kako je kleknuo pred nju da je zaprosio, a ona je skočila od sreće.

Iako se ne vide njihova lica, nesumnjivo je da je njegova izabranica zgodna, što je pokazala u lepršavoj beloj haljini. On je tada podelio nekoliko fotografija na kojima grli svoju verenicu, zatim kako je drži za ruku dok na njoj sija prsten i još jednu fotografiju sa čašama vina i brojem 12, koji očigledno predstavlja datum koji će biti urezan u njihove uspomene, budući da je pred njom kleknuo 12. maja.

MC Stojan proslavlja godišnjicu sa verenicom Foto: Printscreen Instagram

Podsetimo, MC Stojan je prošle godine bio u vezi s koleginicom Zoranom Mićanović. Ovaj par je čak i snimio pesmu zajedno, ali ubrzo su raskinuli, te je svako od njih krenuo svojim putem.

U kul odnosima

U javnosti se spekulisalo da je njihov odnos samo deo marketinškog trika i da između njih dvoje ništa ne postoji, ali Zorana je tvrdila drugačije.

Foto: Printscreen/Instagram, ATAIMAGES

- Nije bilo fejk. Bili smo zajedno. Mi smo se upoznali pre nego ćemo snimiti duet i ja uopšte nisam imala osećaj da je on stariji 22 godine. To mu i sad kažem... Mi smo ostali zaista u kul odnosima, nastupamo zajedno - otkrila je Zorana u podkastu ''Panama''.

Oni su kao par bili veoma zanimljivi javnosti, ali, kako Zorana kaže, posle nekog vremena su shvatili da nisu jedno za drugo i rastali su se na prijateljski način.

Foto: Print

