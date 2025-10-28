Slušaj vest

Ana Nikolić i Goran Ratković Rale izgovorili su sudbonosno "da" ovog vikenda, tokom odmora na Maldivima, ekskluzivno saznaje Kurir.

Pevačica i producent su se venčali na jednoj od najlepših peščanih plaža na ovom egzotičnom ostrvu, pa će im tako ovaj odmor, koji je usledio nakon njihovog pomirenja posle burnog perioda koji je sada iza njih, ostati u večnom sećanju.

Konačno srećna

- Ana i Rale su trebali da otputuju na Maldive idu još krajem avgusta, ali to putovanje je propalo jer ga je ona prijavila za fizičko nasilje, zbog čega mu je bila izrečena hitna policijska mera. Odseli su u jednom od najluksuznijih rizorta na ostrvu, ali dogovorili su se da Ana ne objavljuje slike sa odmora dok se ne vrate. Naravno, ona nije izdržala i odmah je objavila nekoliko fotki, što je Raleta iznerviralo. Ipak, ni na jednoj fotografiji se ne vidi Rale jer ju je on i fotkao. Rale je poneo i prsten kako bi je i zvanično zaprosio, što je ona odmah prihvatila. Poslednjih dana su se dobro slagali, a onda je jedno jutro tražila od Ratkovića da se venčaju. On se šokirao i pitao je da li je sigurna. Rekla je da jeste i da odmah ide da se raspita šta je sve potrebno kako bi rekli sudbonosno "da" - priča naš izvor, pa nastavlja:

- Rale je odmah od zaposlenih u rizortu dobio sve informacije, pa i to da su venčanja na Maldivima ceremonijalna i simbolična, ne i pravno obavezujuća. Odnosno, rečeno mu je da - da bi brak bio zakonski priznat, moraju da obave zvaničnu ceremoniju venčanja u Srbiji. On je rekao Ani da se spremi i da će to odmah da urade. Hotelski rizort im je odmah sve organizovao po hitnom postupku, pa su oni već isto veče rekli "da" na plaži prilikom zalaska sunca. Bilo je vrlo emotivno, a Ana je konačno opet srećna, posle burnog perioda u njihovoj vezi. Videćemo da li će tako ostati i kad se vrate sa odmora, kad se ova idila završi. Već je počela da ispituje Raleta kad će otići u opštinu da i ovde sve ozakone, a onda sledi i venčanje pred Bogom u manastiru Rakovica. Tu već može da nastane problem jer se zna kakva je Ana. Ali o tom - potom - zaključuje naš sagovornik.

Pozvali smo novopečene mladence za komentar, ali nisu nam se javljali na pozive.

Podsetimo, Ana Nikolić je krajem avgusta prijavila svog partnera za nasilje, nakon čega su oboje završili u policiji na saslušanju.

Na snimku koji je pevačica tada objavila na mrežama mogli smo da je vidimo sa ožiljcima na nogama i modricama na glavi, a podelila je i momente svađe s Raletom koji su nastali u njegovom stanu.

Pevačica se kasnije oglasila vidno uznemirena.

- Ključ mi je ostao kod njega u kući, eno je policija kod njega. Ja da idem u tu kuću, više neću ni mrtva. Više očima neću da ga vidim.Ovo je kraj, prijavila sam ga policiji, dosta je bilo - rekla je Ana tada.

Incident se dogodio u Raletovoj kući na Avali. Kompozitor nije poricao da je bilo nasilja, ali kako tvrdi, bilo je obostrano.

- Na neki način jeste istina da je došlo do nasilja, ali ja više ne znam ko je tu nasilnik, a ko trpi nasilje. To je obostrano, neka veza koja je apsolutno toksična, mi ne možemo da sastavimo tri dana da budemo okej. Jednom smo samo sastavili nedelju dana i to je bio maksimum - rekao je Rale, pa otkrio šta se dogodilo tog dana kada ga je Ana prijavila za nasilje.

- Ja sam spavao u sobi, a ona je uzela da mi proverava telefon i čita poruke. Našla je prepisku s devojkom koju ja i ne poznajem. To je neki njen fan, pisala mi je kad smo išli na Krk. Ana je to pročitala i poludela jer je mislila kao da sam ja imao nešto s tom devojkom, a to veze nema sa životom... Tu kreće ludilo - rekao je Rale, pa nastavio:

Poslednji raskid

- Nije mogla da se smiri, celu sobu je razbila. U jednom trenutku je otišla u kuhinju, polomila je sve što je mogla. Onda je ušla u trpezariju i bacala tanjire što su ostali od ručka po zidovima. Tu sam skočio i rekao: "Alo, ženo, ovo je treći put da razbijaš celu kuću, jesi normalna, budalo?" Rekla mi je: "Sad ću da uzmem nož da te izbodem!" Ja sam je uhvatio za ruke, a kad sam video da ne mogu da je smirim, samo sam je obgrlio i spustio na pod. Molio sam je da se smiri. Kad sam je pustio, uzela je ključeve automobila, dala gas i razvalila kapiju i rampu i otišla. Posle 10 minuta mi šalje fotografiju iz policijske stanice, ja sam joj napisao: "Prijavi se."

