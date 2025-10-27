Slušaj vest

Milica Pavlović, koja se trenutno nalazi usred burnog sukoba sa Acom Lukasom, nedavno je otkrila da ju je Dara Bubamara svojevremeno molila da na društvenim mrežama objavi reklamu za njen koncert.

Međutim, Dara je ove tvrdnje odlučno demantovala, nazvavši koleginicu - folirantkinjom.

"Milica je takva fejkerka"

- Ja nju molila?! Bože sačuvaj! Dobrodošla na top listu onih koji me pljuju poslednja tri meseca! To je čista laž! Moram da kažem - ona je takva fejkerka! Takav fejk! Kad priča, kad peva, kad igra... sve je to toliko izveštačeno. Ljudi vide ko je ko! Zašto bih ja tražila marketing od nekoga ko sebi ne može da pomogne? Kad je mačka tražila uslugu od miša?! - poručila je Dara.

"Zamolila me da joj šerujem reklamu za koncert"

Podsetimo, Milica Pavlović je nedavno, komentarišući odnos sa "novosadskim zvrkom", ispričala svoju verziju događaja.

- U okej smo odnosima s moje strane. Sećam se kada je imala koncert u Beogradskoj areni, tada smo zajedno gostovale u jednoj emisiji i zamolila me je da joj šerujem reklamu za koncert. Ja bih to uradila i da mi nije tražila, podržavam svakog ko se usudi na tako nešto. Posle je bilo nekoliko čudnih izjava s njene strane, što mi nije bilo jasno. Očigledno tako funkcioniše šou-biz - rekla je Milica.

