Influenserka Adriana Kadar sa suprugom Savom Džehverovićem i ćerkom Doroteom već neko vreme živi u Dubaiju, a sada je pokazala kako uživa sa porodicom u slobodno vreme.

Adriana i Savo koriste svaki trenutak da iskuse nešto novo i vide različite delove ove zemlje, a sada su u pustinji gledali zalazak sunca.

- Trebalo je da stignemo na zalazak sunca, međutim mi smo krenuli kada je bio zalazak, a do tamo nam je trebalo 50 minuta - napisala je influenserka, te pokazala kako se sredila za ovu priliku.

Sledeći kadar je bio onaj iz pustinje.

Inače, Adriana je nedavno na Instagramu govorila o tome kako ona i Sava danas žive i istakla da su uprkos razlici u godinama veoma slični.

- Neverovatno koliko smo, uprkos velikoj razlici u godinama Sava i ja isti. Ne znam da li postoji stvar u kojoj se ne slažemo, osim što on voli pasulj, a ja ne. Od početka smo pričali o tim životnim stavovima i na taj način smo shvatili koliko smo zapravo jedno za drugo - objašnjavala je Adriana koja je priznala da su ipak imali jednu svađu.

Savo Džehverović i Adriana Kadar uživaju u zalasku sunca u pustinji Foto: Printscreen Instagram

- Iz našeg iskustva period kada je došla Dorotea na svet nam je išao baš glatko. Mnogo smo pričali o svemu što nas čeka. Imali razumevanja jedno za drugo. I ono najvažnije, oboje smo bili 100% sigurni u tu odluku. Jednom smo se posvađali još na početku kada se ona rodila jer je bilo manjka komunikacije i ja sam mislila da znam bolje, dok je Sava mislio da zna bolje. Ubrzo smo shvatili gde to vodi i od tada se nismo svađali - rekla je ona.

Majka podržala vezu

Podsetimo, veza Adriane i Save je bila veoma komentarisana jer je ona imala 14 godina kada se zaljubila u Savu koji je radio kod nje u školi kao profesor. On je stariji 15 godina, a Savina majka Gordana Džehverović je vezu podržavala.

- Budući da subotom i nedeljom ne radi, ode tamo kod nje i roditelja. Kad se mala zaljubila, mama je to znala, ona ih je podržavala. Kad su krenuli mama je podržavala. Međutim, ja sam rekla da ide da porazgovara sa njenim ocem i on otišao i pokucao na vrata - rekla je svojevremeno Teodora.

