Pevačica Tijana Dapčević poznata je po ispričala je da je još kao devojčica maštala da se uda za najveću balkansku zvezdu Zdravka Čolića i ovom izjavom nasmejala sve u studiju.

Naime, ona je u emisiji "Magazin in" govorila o muško-ženskim odnosima, a otkrila je kako je reagovala kada je prvi put videla Čolića i tom prilikom priznala da je kao devojčica bila opčinjena njime i njegovim pesmama.

- Imala sam pet godina, prvi susret sa Zdravkom Čolićem... Ja sam mu rekla: "Ti si moj muž... Bićeš mi muž" - izjavila je pevačica i nasmejala sve prisutne.

Inače, Tijana Dapčević retko govori o privatnom životu a sa suprugom Milanom uživa u ljubavi više od dve decenije.

Tijana i Milan su se venčali 2001. godine, a u braku su dobili sina Vuka koji ima 16 godina. Sada je pevačica otkrila zbog čega se njen sin ne pojavljuje u javnosti i istakla da sa naslednikom ima veoma prisan odnos.

- Zato što je sam tako odlučio. Vuk je izuzetno talentovan, bavi se muzikom i radi za dve izdavačke kuće, jednu iz Belgije, a drugu iz Velike Britanije. Smatra da je dovoljno što je producent i nema potrebu da se pojavljuje i slika. Ja sam prva "rampa", jer definitivno postoje stvari o kojima mu je lakše da razgovara sa mnom nego s Milanom. Naravno, postoje situacije u kojima se pre poverava njemu, a i jedno i drugo smo tu za njega u svakoj situaciji.

Imaju biznis sa orasima

- Milan je poljoprivrednik, a ja zemljoposednica. Njegovo je da radi, a moje da trepćem i poziram za Instagram. U šali kažem da mi nije teško da mlatim orahe, jer to umesto mene rade mašine - rekla je ona.

