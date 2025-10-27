Slušaj vest

Novinar Milomir Marić godinama je na javnoj sceni, a malo ko zna da je u svojoj emisiji ugostio čoveka koji ga je opljačkao.

Milomir Marić je rođen 1956. godine u Gornjem Milanovcu. Sa samo pet godina počeo je da čita omiljeni list njegovog dede, a posle škole odlazio je u gradsku biblioteku gde su dolazile novine iz čitave bivše Jugoslavije.

Kao dete sa sobom je često nosio kofer koji je njegov deda doneo iz zarobljeništva, a koji je bio pun literature. Sa njim je često sedeo u bašti hotela ''Šumadija'', pio sok od maline i čitao novine. Već tada se zaljubio u novinarstvo.

Foto: Printscreen/Happy TV

U rodnom mestu je završio osnovnu i srednju školu, a potom studije novinarstva na Fakultetu političkih nauka Univerziteta u Beogradu.

Karijeru je započeo u časopisu "Duga" sedamdesetih godina. Radio je kao glavni urednik novina: "Duga", "Intervju", "Profil" i "Dama". Od 9. oktobra 2001. godine postao je glavni i odgovorni urednik televizije BK i tu funkciju obavljao je do 19. marta 2004. godine. Na televiziji Hepi počeo je da radi 2008. godine, a u prvoj izjavi nakon što je dao otkaz otkrio je da u pomenutoj medijskoj kući ostaje do kraja novembra.

Foto: Printscreen Instagram

Milomir Marić već godinama živi u Beogradu sa nevenčanom suprugom, književnicom Vesnom Radusinović, a u svojoj emisiji je, igrom slučaja, ugostio čoveka koji im je jednom opljačkao stan.

- Došao kod mene u emisiju čovek i priča kako je kod mene u stanu. Pitam ga: ''Odakle to znaš, ti si onaj što me je opljačkao?''. Kaže on: ''Jesam''. Ja nisam znao da me je on opljačkao i onda zove šef beogradske policije i pita da mu dam telefon tog čoveka. Posle sam čuo da je još neke ljude opljačkao - ispričao je Milomir Marić u emisiji ''Amidži šou''.

Marić napustio Hepi

Podsetimo, Milomir Marić je posle osamnaest godina dao otkaz na Hepi televiziji, ekskluzivno je saznao Kurir.

Ugledni novinar, urednik Jutarnjeg programa na srećnoj televiziji u ovoj medijskoj kući će raditi do četvrtka. Od tada više nije deo medija na cijem je čelu bio od 2008.

U njegovom novom timu biće kao i do sada glumica i voditeljka Katarina Korša. Oni su već uigran tandem i ona je kao i Marić dala otkaz i sa njim nastavlja dalje. Ostaje da se vidi na kojoj će televiziji osvanuti.

Korša povukla isti potez

1/5 Vidi galeriju Katarina Korša i kolega Milomir Marić Foto: Printscreen YouTube, Tamara Trajković, Printscreen/Happy

Ekipa Kurira kontaktirala je Katarinu za komentar o promenama u medijskoj kući i svom budućem angažmanu, a voditeljka je kratko odgovorila:

- Pa u suštini sve što treba saznaćete jako brzo. Pametnije je to Mariću postaviti pitanja, tako da će izjava malo sačekati, rekla je Katarina.

Poslušajte zanimljivosti o estradnjacima: