Pevač Bojan Tomović je, potpuno nag, demolirao automobil bivše devojke.

Prema rečima izvora bliskog Bojanu, koji je nedavno pao na komšijska vrata i zadobio posekotinu na glavi, nemila scena odigrala se nakon raskida.

Bojan Tomović nekad i sad Foto: Printscreen

- Raskidao je sa devojkom, a ona ga je snimala. Polomila mu je najnoviji telefon, a on joj je oštetio prozore i retrovizore - rekao je izvor.

Tomović i bivša devojka, koja dolazi iz Nemačke, bili su u vezi godinu dana, a upoznali su se u psihijatrijskoj ustanovi.

- Veza je bila burna od samog početka. Bila je jako ljubomorna, umislila je da je vara preko telefona i razbila mu telefon, a on joj je uzvratio lomljenjem prozora i retrovizora. Ostali su mu ožiljci, bilo je krvi po dvorištu i oko automobila - dodao je izvor.

Više puta bio hospitalizovan

Zbog bipolarnog poremećaja Bojan Tomović je više puta hospitalizovan. Pevač je čak četiri puta pokušao i sebi život da oduzme. On je promenio i veru, pa iz Agnosticizma prešao u Islam, i od tada se predstavlja kao Amar Moštrokol.

Inače, pevač je snimio pesmu pod nazivom "Gospodine Mostrokol" u kojoj peva baš o tome kako su ga hapsili više puta.

Bio neveran supruzi

Bojan Tomović nekada Foto: Printscreen, Printscreen/Youtube

Podsetimo, Bojan Tomović je jednom prilikom otvoreno priznao da je bio neveran svojoj supruzi, i to sa njenim rođenim bratom.

- Bilo je to samo zezanje, a supruga je čak i navijala. Imali smo po 20 godina, igrali smo masne fote, a flaša je pala na nas. Moja žena je čak navijala da se poljubimo s jezikom, i zašto da ne? Fino se ljubi, ozbiljno ti kažem - izjavio je Bojan bez ustručavanja.

