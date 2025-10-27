Slušaj vest

Pevač Slobodan Batjarević, poznatiji kao Cobe privukao je veliku pažnju tokom takmičenja u "Zvezdama Granda" 2007. godine, a već dugi niz godina živi van Srbije.

Pevač je naime, jednom prilikom rekao da poseduje tri kuće, međutim, komšije u mestu gde je dugo živeo tvrde da je u pitanju samo jedna.

- Cobe je mnogo dobar čovek. Mi za te tri kuće nismo znali. Ovde ima samo jedna, evo ova u koju gledamo - rekao je jedan komšija, a i komšinica se složila s njim kada su govorili o pevaču.

Njegova prva komšinica takođe je pričala o njemu, a kako kaže osim kuće do njene, on ima još neke "ali one su daleko".

- Ne znam stvarno da vam objasnim, ali su daleko - rekla je prva Cobetova komšinica.

Kako su ranije pisali mediji, Cobe je brzo saznao da je ispred njegove kuće ekipa novinara, pa se oglasio na Instagram.

Inače, Cobe je otvoreno govorio o tome koliko zarađuje, te je pomenuo i situaciju sa bakšišem.

- Zajedno sa bendom jesam imao odlične svirke. Imali smo posle veselja ceo kofer od harmonike pun para, samo evri su nam bili unutra, ali naravno sve se to delilo na jednake delove među pevačima i muzičarima. Imali smo 70.000 evra na gomili - rekao je pevač za Blic ranije.

Kurir / Blic

