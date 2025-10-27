Slušaj vest

Pevač Slobodan Batjarević, poznatiji kao Cobe privukao je veliku pažnju tokom takmičenja u "Zvezdama Granda" 2007. godine, a već dugi niz godina živi van Srbije.

Pevač je naime, jednom prilikom rekao da poseduje tri kuće, međutim, komšije u mestu gde je dugo živeo tvrde da je u pitanju samo jedna.

- Cobe je mnogo dobar čovek. Mi za te tri kuće nismo znali. Ovde ima samo jedna, evo ova u koju gledamo - rekao je jedan komšija, a i komšinica se složila s njim kada su govorili o pevaču.

Slobodan Batjarević Cobe nekad i sad Foto: Printskrin Youtube, Foto Printscreen, Printscreen

Njegova prva komšinica takođe je pričala o njemu, a kako kaže osim kuće do njene, on ima još neke "ali one su daleko".

- Ne znam stvarno da vam objasnim, ali su daleko - rekla je prva Cobetova komšinica.

Kako su ranije pisali mediji, Cobe je brzo saznao da je ispred njegove kuće ekipa novinara, pa se oglasio na Instagram.

Inače, Cobe je otvoreno govorio o tome koliko zarađuje, te je pomenuo i situaciju sa bakšišem.

- Zajedno sa bendom jesam imao odlične svirke. Imali smo posle veselja ceo kofer od harmonike pun para, samo evri su nam bili unutra, ali naravno sve se to delilo na jednake delove među pevačima i muzičarima. Imali smo 70.000 evra na gomili - rekao je pevač za Blic ranije.

Kurir / Blic

Ne propustiteStarsROMI SU NAJBOGATIJI LJUDI NA SVETU" Cobe otkrio šta se dešava na njihovim veseljima: Pre se nije o tome pričalo...
cobe-3.jpg
StarsIMA 43 GODINE I VEĆ ČETVORO UNUČIĆA! Ovo je Cobetova životna priča: Deca su mi u Nemačkoj
IMG_2769.jpg
Stars"KUPIO SAM SVAKOM DETETU STAN" Jedan od najpopularnijih Zvezda Granda davno se povukao sa scene, a evo šta je sve stekao u međuvremenu: Imam tri kuće!
screenshot-13.jpg
StarsZA JEDNO VESELJE 70.000 EVRA! Naš pevač se pohvalio abnormalanom cifrom koju je zaradio na jednom nastupu: Ceo kofer pun samo evrima! Evo ko daje najviše para
IMG_2769.jpg

 Pogledajte dodatni snimak:

STARS EP558 Izvor: kurir tv