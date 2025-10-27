Slušaj vest

Adam Adaktar i njegova supruga Anđela imaju četvoro dece i žive u vili koja vredi više miliona evra.

Adam je sada na svom profilu na Instagramu objavio snimak sa opisom: "Adaktar i sinovi, prvi deo".

Na snimku je pokazao kakve peripetije se odvijaju u njihovoj kući, te je sa fanovima podelio video svog sina Azija kako je ušao u ormar i ne želi da izađe.

"Jel možeš sada da siđeš?" - pitao je Adam, a dete je odgovorilo:

"Ne, hoću da ostanem".

1/4 Vidi galeriju Adam Adaktar snimio sina Foto: Printscreen Instagram

"A gde ćeš da ostaneš, šta ćeš da radiš tu?" - upitao je ponovo Adam.

"Da se zabavljam i da spavam ovde. Želim da ostanem ovde zauvek u životu" - rekao je mališan.

"A što si ljut?" - pitao ga Adam ponovo, a potom je ipak izašao iz ormara, a hit snimak nasmejao je mnoge.

"Svi iz Čačka znamo čime su se bavili"

Starleta i bivša rijaliti učesnica Jelena Krunić, jednom prilikom iznela je nepoznate detalje o Adaktaru i njegovoj porodici. Adam, baš kao i Jelena potiče iz Čačka.

"Mislim da je sve samo ne 'Alfa mužjak', Alfa muškarac, s obzirom da je okružen ženama i majkom, koja inače vodi sve, niti vodi on, niti bilo ko drugi, ona vodi sve. Znaju svi iz Čačka ko je on, tačnije ko je njegova porodica, jesu oni uspešni, to stoji, ali tu ima dosta toga da se kaže", rekla je Jelena i nastavila:

"Da su uspešni, to se ne može poreći, najveći je inicijator njegova majka, bavili su se tetoviranjem u Čačku u samim počecima, sve je to krenulo davno, barem ja nisam znala da on postoji uopšte, dok sada nije isplivao sa sve onom leopard bundom i postao čačanski Kim Kardašijan. Meni je sve to smešno, presmešno".

Kurir.rs

Veridba Adama i Anđele Adaktara: