Slušaj vest

Bokser Veljko Ražnatović oglasio se povodom incidenta koji se dogodio u Podgorici, kada su turski državljani teško povredili i nožem ranili M. J.

Veljko je putem društvene mreže Instagram objavio snimak napada na mladića i kratko poručio:

"Užas i sramota!"

566587477_1368214638241429_8735520615611052159_n.png
Foto: Printskrin

Stanovnici Podgorice pogrdno skandirali na račun Turaka

Podsetimo, u podgoričkom naselju Zabjelo policija je sinoć sprovela racije nakon što je, večе ranije, u istom delu grada pretučen i nožem izboden Podgoričanin M. J. (25).

Veliki broj Podgoričana okupio se u znak protesta, nakon što su turski državljani izboli njihovog sugrađanina, stanje je opsadno Foto: Kurir

Revoltirani zbog ovog događaja, brojni stanovnici naselja okupili su se i u više navrata pogrdno skandirali na račun Turaka. Na terenu je bio raspoređen veliki broj policajaca i inspektora, a kontrolisano je više lokacija u tom delu grada.

Prema svedočenjima očevidaca, trojica turskih državljana zabarikadirala su se u jednom kazinu nakon što je grupa meštana pokušala da se fizički obračuna s njima.

Iz policije su se o incidentu zvanično oglasili nešto posle 22 časa, navodeći da su zbog ranjavanja Podgoričanina M. J. privedena dva, a zbog ostalih incidenata još 45 turskih državljana.

Ne propustiteStarsPOJAVILE SE ŠOK TVRDNJE DA JE U CIRIHU PRETUČEN VELJKO RAŽNATOVIĆ! Pominje se i Arkan, on se hitno oglasio: "Majko moja..." (FOTO)
Untitled-1.jpg
Stars"DOTAKAO SAM DNO..." Najiskrenija ispovest Veljka Ražnatovića do sada, otkrio detalje kojima se ne ponosi: Bio sam na korak od kriminala...
whatsapp-image-20230417-at-9.18.59-pm.jpg
StarsBIVŠI ZADRUGAR POZIRA SA VELJKO RAŽNATOVIĆEM! Sreo ga na Adi, a njegova reakcija je SVIMA ŠOK: "Nismo se videli..."
veljko-raznatovic-2.jpg
StarsVELJKO OBJAVIO BOGDANINU SLIKU IZ KREVETA! Ovakav prizor zatekao u zoru, on se priljubio uz nju! Poručio - SLAVA BOGU
veljkoi-raznatovic.jpg

 Poslušajte zanimljivosti o estradnjacima:

STARS EP559 Izvor: kurir tv