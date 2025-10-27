Slušaj vest

Pevač Danijel Alibabić bio je pre izvesnog vremena u braku sa manekenkom Jovanom Nikolić, a sad već duže vreme uživa u braku sa Oliverom Bibom Alibabić sa kojom je dobio dvoje dece.

Naime, par je sada objavio zajedničku sliku, kako u opuštenom izdanju provode vreme, smeju se i sve im je potaman.

Njihovi pratioci zaključili su da se par jako lepo slaže i uživa u porodičnoj idili, a njih dvoje sedeli su jedno pored drugog nerazdvojni, dok je u opisu slike bio veliki emotikon srca.

Ima svoju plažu u Crnoj Gori

Danijel i Biba žive u Crnoj Gori gde uživaju u luksuznom životu, a čak imaju i svoju plažu.

- To je na mestu Perazića Do, koje se nalazi između Petrovca i Budve. To je predivno mesto. Tamo je moja tazbina i moj tast je tamo napravio stvarno predivnu oazu. Uživamo svi, a posebno deca mnogo vole da budu tamo.

"Mislio sam da od nje mogu da napravim damu"

Podsetimo, Danijelov brak sa Jovanom Nikolić, sa kojom je započeo vezu u rijaliti programu "Farma" 2013. godine i koja je inače važila za pravu lepoticu nije potrajao, a nakon razvoda, oboje su iznosili prljav veš iz njihovog odnosa.

Danijel je jednom prilikom otkrio da je već nakon venčanja počeo da se preispituje da li je doneo ispravnu odluku kada je rešio da se oženi njome.

"Ubrzo nakon venčanja u meni se probudila sumnja da li je Jovana zaista prava žena za mene. Počeo sam da uviđam njene mane koje su mi sve više smetale, ali čovek se valjda uvek nada kako može nekoga da promeni. Tako sam i ja pomislio da od Jovane mogu da napravim damu. Samo sam se zavaravao. Mnogo sam radio i zakazivao sam četiri do pet nastupa nedeljno kako bih nam obezbedio lagodan život. Ona je za to vreme sama ostajala u Beogradu i bila je nesrećna, mada je mogla da ide sa mnom na sve nastupe. Vremenom smo se zbog toga sve više svađali" - rekao je Danijel.

