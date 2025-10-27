Ko su najveća razočarenja u Eliti, objavljeni rezultati
PUBLIKA JE REKLA SVOJE! OVO SU NAJVEĆA RAZOČARENJA U ELITI 9! Na prvom mestu je veliki favort, dok će vas i treće baš šokirati
Takmičari "Elite" danas su dobili zadatak od Velikog šefa da biraju tri osobe koje su ih najviše razočarale. Pravo glasa imali ste i vi, a sad vam otkrivamo ko je zauzeo prva tri mesta.
Treće mesto zauzeo je Asmin Durdžić.
Asmin Durdžić i Aneli Ahmić Foto: Printscreen YouTube
Drugo mesto zauzela je Aneli Ahmić.
Luka Vujović i Aneli Ahmić Foto: Printscreen YouTube
Prvo mesto zauzeo je Luka Vujović.
Luka Vujović i Aneli Ahmić Foto: Printscreen YouTube
