Takmičari "Elite" danas su dobili zadatak od Velikog šefa da biraju tri osobe koje su ih najviše razočarale. Pravo glasa imali ste i vi, a sad vam otkrivamo ko je zauzeo prva tri mesta.

Treće mesto zauzeo je Asmin Durdžić.

Asmin Durdžić i Aneli Ahmić Foto: Printscreen YouTube

Drugo mesto zauzela je Aneli Ahmić.

Luka Vujović i Aneli Ahmić Foto: Printscreen YouTube

Prvo mesto zauzeo je Luka Vujović.

Luka Vujović i Aneli Ahmić Foto: Printscreen YouTube

