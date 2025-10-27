ISPLIVAO VRUĆ SNIMAK ĐINE DŽINOVIĆ! Zbog Harisove ćerke mnogima nije dobro (FOTO)
Influenserka Đina Džinović, ćerka pevača Harisa Džinovića, koja je nedavno nestala sa društvenih mreža, ponovo je privukla pažnju javnosti objavom vrelog snimka na kojem je u prvom planu njen stomak.
Po povratku na Instagram, ali i TikTok, Đina je nastavila da objavljuje provokativne sadržaje, a najnovijim snimkom istakla je svoje zategnute trbušnjake.
Nosila je kratku krop-top bluzu i pantalone niskog struka koje su naglasile njenu izvajanu figuru.
Amerikanac odlepio za Đinom
Podsetimo, ćerka Harisa Džinovića i Meline Galić, Đina, objavila je na društvenim mrežama fotografiju iz luksuznog restorana u Monte Karlu, na kojoj pozira s jednim od najpoznatijih svetskih jutjubera, bokserom i biznismenom Džejkom Polom
Džejk je totalno odlepio za Đinom, a u kontakt su stupili putem Instagrama. Dopisivali su se nekoliko meseci, a dogovorili su se da se upoznaju i vide prilikom njegovog dolaska u Monte Karlo, gde Harisova ćerka provodi dosta vremena tokom godine. Do susreta je došlo nedavno, a on ju je na kraju večere pozvao i da ga poseti u Americi i bude njegov gost. Iako nije skrivao koliko je oduševljen njome, Đina na njega gleda kao na prijatelja, a da li će se nešto više desiti između njih, pokazaće vreme.
