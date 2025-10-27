Amerikanac odlepio za Đinom

Džejk je totalno odlepio za Đinom, a u kontakt su stupili putem Instagrama. Dopisivali su se nekoliko meseci, a dogovorili su se da se upoznaju i vide prilikom njegovog dolaska u Monte Karlo, gde Harisova ćerka provodi dosta vremena tokom godine. Do susreta je došlo nedavno, a on ju je na kraju večere pozvao i da ga poseti u Americi i bude njegov gost. Iako nije skrivao koliko je oduševljen njome, Đina na njega gleda kao na prijatelja, a da li će se nešto više desiti između njih, pokazaće vreme.