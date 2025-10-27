Slušaj vest

Influenserka Đina Džinović, ćerka pevača Harisa Džinovića, koja je nedavno nestala sa društvenih mreža, ponovo je privukla pažnju javnosti objavom vrelog snimka na kojem je u prvom planu njen stomak.

Po povratku na Instagram, ali i TikTok, Đina je nastavila da objavljuje provokativne sadržaje, a najnovijim snimkom istakla je svoje zategnute trbušnjake.

Đina Džinović vreli kadrovi
Foto: Printscreen

Nosila je kratku krop-top bluzu i pantalone niskog struka koje su naglasile njenu izvajanu figuru.

Amerikanac odlepio za Đinom

Đina Džinović Foto: Instagram/djinadzinovic

Podsetimo, ćerka Harisa Džinovića i Meline Galić, Đina, objavila je na društvenim mrežama fotografiju iz luksuznog restorana u Monte Karlu, na kojoj pozira s jednim od najpoznatijih svetskih jutjubera, bokserom i biznismenom Džejkom Polom

Džejk je totalno odlepio za Đinom, a u kontakt su stupili putem Instagrama. Dopisivali su se nekoliko meseci, a dogovorili su se da se upoznaju i vide prilikom njegovog dolaska u Monte Karlo, gde Harisova ćerka provodi dosta vremena tokom godine. Do susreta je došlo nedavno, a on ju je na kraju večere pozvao i da ga poseti u Americi i bude njegov gost. Iako nije skrivao koliko je oduševljen njome, Đina na njega gleda kao na prijatelja, a da li će se nešto više desiti između njih, pokazaće vreme.

Hana Ikodinović Đina Džinović
Đina Džinović sa drugom na Minokosu
žina.jpg
melinadjina.jpg

