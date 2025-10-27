Slušaj vest

Ćerka folk pevača Milana Topalovića Topalka, Helena Topalović postala je pre dve godine majka devojčice kojoj su ona i njen deset godina stariji suprug dali ime Dominika.

Naime, muž Helene Topalović, Dragan Aleksić je pre braka sa njom, bio u braku sa nekadašnjom voditeljkom televizije "Happy" Jelenom Dimitrijević, sa kojom ima dete.

Bivša voditeljka Jelena Dimitrijević progovorila je jednom prilikom o braku sa bivšim mužem Draganom Aleksićem. Ona je tada otkrila da sa ocem svog deteta nije u dobrom odnosu i da je bajka koju ćerka pevačaMilana Topalovića prikazuje na društvenim mrežama ne zanima, pa čak im je i pripretila:

- Bolje im je da nikad ne koriste fotografije i snimke mog deteta na društvenim mrežama, jer će odgovarati pred zakonom - rekla je Jelena, pa otkrila kako je prihvatila saznanje da joj se bivši muž oženio Helenom.

- Prihvatila je ona njega i on nju, mene to ne zanima. Ne tolerišem ružno i nedolično ponašanje oca prema detetu. To ne prihvatam ni od jedne ni od druge strane - rekla je Jelena, ali nije otkrila konkretno o čemu se radi.

- To što imam da ispričam, reći ću isključivo pred kamerama, pozovite me u emisiju neku - izjavila je voditeljka, a na pitanje da li smatra da je njihov brak iz koristi, kao što se spekuliše, imala je odgovor.

- Mislim da ljudi bolje znaju nego ja - rekla je Jelena, pa progovorila o Draganovoj finansiskoj situaciji.

- Ne znam da li Gago zaista ima novca. Čovek nije iz Dubaija, nema milione, koliko ja znam, naš brak nije bio iz koristi - priznala je Jelena, pa otkrila u kakvom su odnosu

- Odnos, šta to beše? Mislite, se***alni ili ljudski? Mi se ne odnosimo, mi se zapravo ne podnosimo. Prema meni nema nikakve obaveze. Kad smo bili u braku, ispunjavao je, sad može da popunjava tamo gde treba - rekla je Jelena.

Helena pozira sa mužem, ali ga krije

- To nikad niko neće znati. Kad se budem udavala, bićete obavešteni, jer ja ne krijem muža - zaključila je verovatno aludirajuću na to što Helene izbegava da pokazuje muža javno ili ga često odseče na slikama.

Muž Helene Topalović, Dragan Aleksić, kako je pisao portal "24sedam" bogati je biznismen, koji u Dubaiju poseduje zgradu od čak 20 spratova.

Svoju suprugu obasipa skupim poklonima, a trudi se da zajedno, što češće borave na egzotičnim destinacijama.

Inače, Jelena je za neverstvo saznala tek kada je osvanula njihova zajednička fotografija sa aerodroma na kojoj se vidi kako njen muž grli Topalkovu ćerku.

