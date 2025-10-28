Slušaj vest

Bane Mojićević prvi put je progovorio o borbi sa alkoholizmom, kojem se odao nakon kraha braka sa suprugom Milicom Mojićević. Javnost dosad nije bila upoznata sa ovom situacijom iz pevačevog privatnog života, a nakon ispovesti dobio je ogromnu podršku javnosti.

Terapije su mu pomogle

Sećam se kad sam popakovao sve što je bilo u zajedničkom stanu. Bilo je tu bezbroj sitnica koje nisam poneo, ali mi je život stao u jedan kofer. Tada sam se odao alkoholu. Mnogo sam pio. Pio sam na litre i litre alkohola na dnevnom nivou, sve dok nisam završio na internom odeljenju u Čačku. Čak ni Hitna nije mogla da mi uravnoteži rad srca, pa sam morao na odeljenje. Znaš kako je to izgledalo... Ja onako u svečanom odelu, košulja, ležim razapet ko Isus. Doktori su hteli da me zadrže duže nego što sam očekivao, ali sam ih zamolio da idem kući i da ću se promeniti i tako je i bilo - govorio je Bane, pa nastavio:

Od te količine alkohola, konstantnog konzumiranja nekoliko meseci, srce mi je dosta stradalo. Kad sam dobio recept s kojim treba da odem u apoteku da kupim lekove, apotekarka se šokirala kad je videla šta sve treba da pijem. Pitala me za koga je, kad sam joj rekao za mene, samo mi je rekla: "Au, sine, nije dobro tako mlad." Shvatio sam da sam alkoholičar. Moji nisu znali, ali sam ja znao. Onda sam potražio pomoć od psihoterapeuta i tako sam krenuo. Borba i lečenje od alkoholizma trajali su onoliko koliko je meni trebalo da odlučim da neću da živim tako i da hoću da sredim život. Porodični lom, to jest razvod, možda je i nešto najgore što mi se desilo u životu. Terapije su mi mnogo pomogle u svemu tome, pa idem i dan-danas. Mogu da kažem da sam mnogo svojih problema promenio od tada do sada.

1/13 Vidi galeriju bane mojićević Foto: Printscreen Pink Tv, Damir Dervišagić, Tamara Trajković

Mojićević je u emisiji "Fullskrin medija" potom pričao o tome da je alkoholizam posledica loših životnih događaja.

Zapravo, sad kad razmislim, krah braka je bio samo trenutak kada je sve otišlo bestragom. Moj sunovrat i traženje utehe u alkoholu bili su zbir svega što mi se dešavalo u poslednjih 15 godina. Ne kajem se, sve me je to oblikovalo da postanem ono što sam danas. Mogao sam da nastavim tim lošim putem i napravim loše odluke. Ja sam ipak i dalje relativno zdrav, na osnovu svega onoga što sam prošao - kazao je on, pa otkrio i da se pokajao što se oženio.

Milica i ja nismo bili dovoljno iskreni jedno prema drugom. Nismo se poštovali, nismo se razumeli. Razgovarali jesmo, ali nismo bili iskreni. To nije funkcionisalo od prvog dana, ali je ona ubrzo ostala trudna i šta je tu je, venčali smo se. Pokajao sam se više puta što sam se oženio - rekao je Mojićević.

Na pitanje voditelja da li ga je žena izbacila iz stana, Bane je izjavio:

Ponovo srećan

Nije me izbacila iz stana, ja sam jednom otišao sam, a onda sam se vratio. Nadao sam se da će biti bolje, ali to bolje je potrajalo samo nekoliko dana.

Milica i Bane bili su u braku od 2013. do 2020, a dobili su i dvoje dece. Zbog nerazumevanja i neslaganja u odnosu oni su odlučili da stave tačku na brak. Nakon borbe sa alkoholom, kao i razvoda od supruge Milice, odnedavno je Bane ponovo srećan u ljubavi. Pevač je o novoj izabranici jednom prilikom i govorio za medije:

Zaljubljen sam. Ljubav je uzvrćena, imam devojku. Ona nema veze s javnim poslom. Napravio sam balans između javnog života i normalnog. Ja nekako biram mirne, normalne i povučene devojke. Moraju duše da nam se prepoznaju da bismo bili u vezi. Nekoliko meseci smo zajedno - rekao je tada pevač.

Pogledajte dodatni snimak: