Slušaj vest

Sandra Afrika pohvalila se na društvenim mrežama novom besnom mašinom, i to ni manje ni više nego automobilom marke "kadilak". Ovaj auto nemamo prilike da često viđamo na ulicama srpske prestonice, a kako se može videti u oglasima, polovan košta od 75.000 do 100.000 evra.

Pevačica je poznata kao neko ko voli četvorotočkaše, a donedavno je bila verna svom "mercedesu" koji je vozila godinama. Međutim, izgleda da je Sandra poželela nešto jače, pa se nedavno snimila kako toči gorivo na pumpi, a uz video je dodala opis:

1/9 Vidi galeriju Sandra Afrika Foto: ATAIMAGES

Troši više od Bakinog - navela je ona, misleći na auto popularnog jutjubera Bogdana Ilića, poznatijeg kao Baka Prase.

I Tito se vozio u njemu

U autu marke "kadilak" vozio se i Josip Broz Tito, koji je baš ovim automobilom svoje goste, svetske lidere, vozio po Brionima, a danas se taj njegov auto iznajmljuje za 1.350 evra po satu. Poslednja poznata ličnost iz svetskog džet-seta koja je iznajmila raritetni automobil je američka glumica Salma Hajek, koja je snimala film u Hrvatskoj pre dve godine.

Podsetimo, Sandra Afrika je pre nekoliko meseci imala problem sa svojim "mercedesom" kada joj je stao nasred ulice, ali srećom u blizini pumpe. Na TikToku je podelila snimak na kojem je ispričala kako joj se auto ugasio jer je vozila do poslednje kapi benzina u rezervoaru. Ali to sigurno nije razlog što je pevačica poželela da promeni svog ljubimca.

Pogledajte dodatni snimak: