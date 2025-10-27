Slušaj vest

Učesnici "Elite" su u subotu birali najprevrtljivije među sobom, a svoj sud su, kao i uvek, dali i gledaoci Pinka u anketi na našem portalu.
Ubedljivo najviše glasova gledalaca dobio je Uroš Stanić, koji je proglašen najprevrtljivijim učesnikom "Elite."

UROŠ STANIĆ Foto: Preent Screen, Printskrin/Instagram

Visoko drugo mesto zauzela je Aneli Ahmić.

Aneli Ahmić u Eliti 9 Foto: Printscreen

Na trećem mestu našao se Luka Vujović.

Luka Vujović i Aneli Ahmić Foto: Printscreen YouTube

