Njih troje su najprevrtljiviji u Eliti
PUBLIKA OSUDILA OVA TRI UČESNIKA ELITE! Bićete šokirani kada vidite o čemu je reč
Učesnici "Elite" su u subotu birali najprevrtljivije među sobom, a svoj sud su, kao i uvek, dali i gledaoci Pinka u anketi na našem portalu.
Ubedljivo najviše glasova gledalaca dobio je Uroš Stanić, koji je proglašen najprevrtljivijim učesnikom "Elite."
UROŠ STANIĆ Foto: Preent Screen, Printskrin/Instagram
Visoko drugo mesto zauzela je Aneli Ahmić.
Aneli Ahmić u Eliti 9 Foto: Printscreen
Na trećem mestu našao se Luka Vujović.
Luka Vujović i Aneli Ahmić Foto: Printscreen YouTube
