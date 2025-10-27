Slušaj vest

Najstarija sestra Rodić, Nataša, objavila je na svom Instagramu fotografije koje su izazvale veliku pažnju javnosti.

Naime, Nataša se slikala u noćnom provodu u provokativnom izdanju, a na sebi je imala ovoga puta provokativni korset sa razrezom do pupka, a grudi su bile u prvom planu.

Ona je pozirala sa drugaricom i solo ispred ogledala, a njenu sliku svi su redom komentarisali.

Mahom su joj kompilente delile žene jednako kao i muškarci, a njena linija bila je predmet komentarisanja, te su se složili da odlično izgleda.

Nataša Rodić izgleda kao milion dolara Foto: Printscreen

Obezbedila se za sve pare

Inače, kako su mediji nedavno preneli, Nataša je kupila četiri garsonjere u blizini hrama Svetog Save. Inače, ona već dugo radi na kiosku gde prodaje burgere.

Nataša planira da izdaje stanove, s obzirom na to da su na izuzetnoj lokaciji.

1/6 Vidi galeriju Nataša Rodić dekolteom izazvala haos na mrežama Foto: Printscrean

Oduševila se kada je videla projekat. Imala je podršku i cele porodice - roditelja i sestara Bogdane i Bojane i nije časila časa kada ih je iskeširala.

Zgrada je moderno opremljena, pod video nadzorom i maksimalno zaštićena, što dodatno povećava njenu vrednost. Ma, super će se opariti od toga. Tržište nekretnina u Beogradu danas divlja, a cene kirija otišle su u nebesa. Pogotovo u tom delu grada, koji važi za jedan od najskupljih - rekao je ranije izvor za Informer.

Pogledajte dodatni snimak: