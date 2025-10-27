PRAVA TIGRICA! Nataša Rodić pokazala rasne obline, muškarci će se pošteno oznojiti nakon ovih kadrova
Najstarija sestra Rodić, Nataša, objavila je na svom Instagramu fotografije koje su izazvale veliku pažnju javnosti.
Naime, Nataša se slikala u noćnom provodu u provokativnom izdanju, a na sebi je imala ovoga puta provokativni korset sa razrezom do pupka, a grudi su bile u prvom planu.
Ona je pozirala sa drugaricom i solo ispred ogledala, a njenu sliku svi su redom komentarisali.
Mahom su joj kompilente delile žene jednako kao i muškarci, a njena linija bila je predmet komentarisanja, te su se složili da odlično izgleda.
Obezbedila se za sve pare
Inače, kako su mediji nedavno preneli, Nataša je kupila četiri garsonjere u blizini hrama Svetog Save. Inače, ona već dugo radi na kiosku gde prodaje burgere.
Nataša planira da izdaje stanove, s obzirom na to da su na izuzetnoj lokaciji.
Oduševila se kada je videla projekat. Imala je podršku i cele porodice - roditelja i sestara Bogdane i Bojane i nije časila časa kada ih je iskeširala.
Zgrada je moderno opremljena, pod video nadzorom i maksimalno zaštićena, što dodatno povećava njenu vrednost. Ma, super će se opariti od toga. Tržište nekretnina u Beogradu danas divlja, a cene kirija otišle su u nebesa. Pogotovo u tom delu grada, koji važi za jedan od najskupljih - rekao je ranije izvor za Informer.
Pogledajte dodatni snimak: