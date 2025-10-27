EVO OD ČEGA ŽIVI MENSUR AJDARPAŠIĆ! Zaboravio rijaliti, veze sa starletama i ovo mu je sada izvor finansija
Mensur Ajdarpašić oprobao se u nekoliko sezona rijaliti programa "Elita", a kako je istakao, ne planira ponovo da ulazi i za njega je rijaliti karijera završena.
Mensur je u međuvremenu doneo odluku da postane fitnes instruktor, a to mu je glavni izvor zarade trenutno.
On je, naime, osmislio program koji osim plana fizičke aktivnosti nudi i program ishrane specijalno kreiran za svakog klijenta.
"Zaljubljen sam"
Mensur je nedavno istakao da mu je cilj da se posveti porodici i voljenim osobama, a kako kaže, pronašao je i ljubav svog života.
- Zaljubljen sam... Celog života sam čekao takvu ženu. Ona je stvarno neko sa kim zamišljam sve. Ta ljubav stvarno ima priču. Tako je spontano počela, sve se spontano dešavalo i to je najiskrenije. Još uvek ne planiram da stanem na ludi kamen, kad bude biće. Jednog dana bih voleo da postanem otac - rekao je kroz osmeh Mensur, koji kaže da je ostao pri svom mišljenju o bivšim cimerima.
- Nisam promenio mišljenje ni o kome iz Bele kuće. Ako me neko razočarao, razočarao me tamo. Ništa nisam čuo napolju što nisam već znao tamo - rekao je Mensur u emisiji "Premijera - Vikend specijal".
Pogledajte dodatni snimak: