Mensur Ajdarpašić oprobao se u nekoliko sezona rijaliti programa "Elita", a kako je istakao, ne planira ponovo da ulazi i za njega je rijaliti karijera završena.

Mensur je u međuvremenu doneo odluku da postane fitnes instruktor, a to mu je glavni izvor zarade trenutno.

On je, naime, osmislio program koji osim plana fizičke aktivnosti nudi i program ishrane specijalno kreiran za svakog klijenta.

"Zaljubljen sam"

Mensur je nedavno istakao da mu je cilj da se posveti porodici i voljenim osobama, a kako kaže, pronašao je i ljubav svog života.

- Zaljubljen sam... Celog života sam čekao takvu ženu. Ona je stvarno neko sa kim zamišljam sve. Ta ljubav stvarno ima priču. Tako je spontano počela, sve se spontano dešavalo i to je najiskrenije. Još uvek ne planiram da stanem na ludi kamen, kad bude biće. Jednog dana bih voleo da postanem otac - rekao je kroz osmeh Mensur, koji kaže da je ostao pri svom mišljenju o bivšim cimerima.

- Nisam promenio mišljenje ni o kome iz Bele kuće. Ako me neko razočarao, razočarao me tamo. Ništa nisam čuo napolju što nisam već znao tamo - rekao je Mensur u emisiji "Premijera - Vikend specijal".

