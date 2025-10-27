Slušaj vest

Pevačica Dara Bubamara prokomentarisala je spekulacije da se snima dokumentarni film o Saši Popoviću.

- Čula sam sinoć nešto o tome, ali ja za sada još ne znam detalje. Nisam bila sagovornica, ali bi bila dobra za to jer ga baš dugo poznajem. Mislim, produkcija neka odluči - rekla je Dara za okupljene medije.

Svima film o svom životu

Pevačica je odmah nakon toga otkrila da i ona želi da snimi film o svom životu.

- Ja ću snimati svoj film o svom životu, ali da ja glumim. Helena, od mog rođenog brata ćerka, fantastično peva i ona može da glumi mene kada sam bila devojčica. Evo sada sam zamislila to, ali se često meni desi kada ja zamislim da mi se i ostvari - rekla je ona, pa dodala:

1/7 Vidi galeriju Dara Bubamara u Zvezdama Granda Foto: Antonio Ahel/ATAIMAGES, Boba Nikolić

- Recimo "Moji principi", da ljudi vide koliko je sve to bilo teško i da moj put nije bio lagan, jer sam se ja kao devojčica izborila za sve. Knjigu neću pisati, jer to ne može toliko dobro da se opiše, a i ja treba da glumim.

Na pitanje novinara da li će se u filmu naći i Milica Pavlović i Seka Aleksić, sa kojima ona nije u dobrim odnosima, Dara Bubamara je rekla:

- Pa mislim da ne, ali možda samo u vezi koncerta, bilo bi to ok.

Dara je oštro demantovala Miličine tvrdnje

Dara Bubamara oglasila se, podsetimo, povodom tvrdnji Milice Pavlović da ju je navodno molila da reklamira njen koncert.

Dara je te navode oštro demantovala, dodajući da je Milica lažna i da to svi vide.

1/11 Vidi galeriju Milica Pavlović najavljuje turneju Foto: Nemanja Nikolić

- Milica Pavlović je takva fejkara, tako je fejk i kad priča i kad peva to je tako izveštačeno sve. Ljudi sve vide ko šta kako. Što se tiče toga što je rekla za mene, to je teška laž. Što bih ja tražila marketing od nekog ko sebi ne može da pomogne. Kad je mačka tražila uslugu od miša.

- Ima fejkara na estradi, ali i dobrih devojaka. Kad bi mene ispljuvala jedna Ceca, Lepa Brena, Dragana Mirković, Prijovića, Tea, Zdravko Čolić, samo ovi što se kače za nas... Moj najveći adut su moje pesme koje danas žive.

Kurir.rs/SrbijaDanas

Dara Bubamara: "Ona je najveća fejkara na estradi":